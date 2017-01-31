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НовостиВолгограда.ру » Общество » 2 февраля в центре Волгограда с 7 утра ограничат движение транспорта
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Вы довольны тем, как убирают волгоградские дороги?
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