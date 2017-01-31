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» » 2 февраля в центре Волгограда с 7 утра ограничат движение транспорта

2 февраля в центре Волгограда с 7 утра ограничат движение транспорта

Сегодня, 15:08
Lopatin
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2 февраля в центре Волгограда с 7 утра ограничат движение транспорта2 февраля с 7 до 15 часов в центре Волгограда будет введено ограничение на движение, остановку и стоянку транспортных средств. Это связано с проведением общественно-массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в Сталинградской битве.
По информации пресс-службы администрации Волгограда, проезд транспорта в указанные часы будет ограничен:

- по улице Чуйкова в границах от ул. им. В.И. Ленина до 13-ой Гвардейской,
- по улице Комсомольской в границах от ул. Чуйкова до Набережной 62-ой Армии,
- по улице 13-ой Гвардейской в границах от ул. Чуйкова до ул. Советской,
- по улице им. В.И. Ленина в границах от ул. Чуйкова до верхней террасы Набережной им. 62-ой Армии.

Объезд будет осуществляться по улицам Краснознаменской, Советской, 7-ой Гвардейской, Набережной 62-ой Армии и проспекту им. В.И. Ленина.
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