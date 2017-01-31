2 февраля в центре Волгограда с 7 утра ограничат движение транспорта Просмотров: 0 Комментариев: 0

По информации пресс-службы администрации Волгограда, проезд транспорта в указанные часы будет ограничен:



- по улице Чуйкова в границах от ул. им. В.И. Ленина до 13-ой Гвардейской,

- по улице Комсомольской в границах от ул. Чуйкова до Набережной 62-ой Армии,

- по улице 13-ой Гвардейской в границах от ул. Чуйкова до ул. Советской,

- по улице им. В.И. Ленина в границах от ул. Чуйкова до верхней террасы Набережной им. 62-ой Армии.



Объезд будет осуществляться по улицам Краснознаменской, Советской, 7-ой Гвардейской, Набережной 62-ой Армии и проспекту им. В.И. Ленина. 2 февраля с 7 до 15 часов в центре Волгограда будет введено ограничение на движение, остановку и стоянку транспортных средств. Это связано с проведением общественно-массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в Сталинградской битве.По информации пресс-службы администрации Волгограда, проезд транспорта в указанные часы будет ограничен:- по улице Чуйкова в границах от ул. им. В.И. Ленина до 13-ой Гвардейской,- по улице Комсомольской в границах от ул. Чуйкова до Набережной 62-ой Армии,- по улице 13-ой Гвардейской в границах от ул. Чуйкова до ул. Советской,- по улице им. В.И. Ленина в границах от ул. Чуйкова до верхней террасы Набережной им. 62-ой Армии.Объезд будет осуществляться по улицам Краснознаменской, Советской, 7-ой Гвардейской, Набережной 62-ой Армии и проспекту им. В.И. Ленина.



