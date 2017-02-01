В Волгограде появилось первое полностью законное коллекторское агентство Просмотров: 0 Комментариев: 0

В соответствии с законом 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2017 года заниматься взысканием просроченной задолженности физических лиц могут только те организации, которые включены в государственный реестр так называемых коллекторских агентств.

Таким образом, деятельность ООО «Дженерал Коллекшн Групп» теперь полностью осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Информация о коллекторских агентствах размещена на официальном сайте ФССП России





Фото пресс-службы Управлении ФСПП по Волгоградской области. Во вторник, 31 января, в Управлении ФСПП по Волгоградской области вручено первое свидетельство о включении организации в государственный реестр юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Первым в регионе его получило общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Коллекшн Групп», сообщает пресс-служба Управления ФСПП по Волгоградской области.В соответствии с законом 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,В ведомстве напомнили, что с 1 января 2017 года заниматься взысканием просроченной задолженности физических лиц могут только те организации, которые включены в государственный реестр так называемых коллекторских агентств.Таким образом, деятельность ООО «Дженерал Коллекшн Групп» теперь полностью осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации.Информация о коллекторских агентствах размещена на официальном сайте ФССП России http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/



