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В Волгограде появилось первое полностью законное коллекторское агентство

Сегодня, 09:05
Lopatin
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В Волгограде появилось первое полностью законное коллекторское агентствоВо вторник, 31 января, в Управлении ФСПП по Волгоградской области вручено первое свидетельство о включении организации в государственный реестр юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Первым в регионе его получило общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Коллекшн Групп», сообщает пресс-служба Управления ФСПП по Волгоградской области.
В соответствии с законом 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
В ведомстве напомнили, что с 1 января 2017 года заниматься взысканием просроченной задолженности физических лиц могут только те организации, которые включены в государственный реестр так называемых коллекторских агентств.
Таким образом, деятельность ООО «Дженерал Коллекшн Групп» теперь полностью осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Информация о коллекторских агентствах размещена на официальном сайте ФССП России http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/.


Фото пресс-службы Управлении ФСПП по Волгоградской области.
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