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Волгоградцы в феврале получат единую платежку за услуги ЖКХ

Сегодня, 09:21
Lopatin
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Волгоградцы в феврале получат единую платежку за услуги ЖКХС февраля волгоградцы начнут получат единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. Макет платежки разработан инспекцией Госжилнадзора Волгоградской области вместе с муниципальным расчетным центром АО «ИВЦ ЖКХ».
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, новый платежный документ полностью соответствует изменениям в жилищном законодательстве, действующим с 1 января 2017 года.
«Ранее отдельные счета за отопление, горячую и холодную воду выставлялись жителям многоквартирных домов Волгограда, выбравшим прямые расчеты с поставщиками ресурсов. В ходе обратной связи от населения стало понятно, что раздельные платежные квитанции вызывали много вопросов по способам оплаты и нюансам расчетов, особенно у людей пожилого возраста. Поэтому принято решение вернуться к практике единой платежки, но с учетом изменений в законодательстве. Новый документ будет освобожден от избыточных столбцов и строк, станет более читабельным и понятным», – рассказал генеральный директор АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Олег Фомичев.
«В целом, новый платежный документ стал информативнее, а начисления прозрачнее. В одном разделе потребители могут наглядно увидеть суммы за индивидуальное потребление ресурсов, начисленные согласно показаниям прибора учета или нормативам, в другом – начисления за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общедомового имущества», – пояснила заместитель руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Татьяна Сыроежкина.
В администрации Волгограда заверили, что механизм оплаты останется прежним: жители по-прежнему могут оплачивать услуги ЖКХ через управляющую компанию, в терминалах Сбербанка, а также через личный кабинет на сайте расчетного центра АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда».
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