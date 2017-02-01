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НовостиВолгограда.ру » Общество » Волгоградцы в феврале получат единую платежку за услуги ЖКХ
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Вы довольны тем, как убирают волгоградские дороги?
МИД Норвегии вызвал посла России, чтобы выразить протест, после того, как ряду норвежских депутатов было отказано в российской визе. Ранее протест был направлен Москве по дипломатическим каналам.
Появилось видео с места крупного ДТП в Новой Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места крупной дорожной аварии в Новой Москве. Видео предоставил один из очевидцев.
В Кремле прокомментировали вопрос о повышении пенсионного возраста
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста находится в компетенции кабмина, передает РИА "Новости".