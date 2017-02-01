Волгоградцы в феврале получат единую платежку за услуги ЖКХ Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, новый платежный документ полностью соответствует изменениям в жилищном законодательстве, действующим с 1 января 2017 года.

«Ранее отдельные счета за отопление, горячую и холодную воду выставлялись жителям многоквартирных домов Волгограда, выбравшим прямые расчеты с поставщиками ресурсов. В ходе обратной связи от населения стало понятно, что раздельные платежные квитанции вызывали много вопросов по способам оплаты и нюансам расчетов, особенно у людей пожилого возраста. Поэтому принято решение вернуться к практике единой платежки, но с учетом изменений в законодательстве. Новый документ будет освобожден от избыточных столбцов и строк, станет более читабельным и понятным», – рассказал генеральный директор АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Олег Фомичев.

«В целом, новый платежный документ стал информативнее, а начисления прозрачнее. В одном разделе потребители могут наглядно увидеть суммы за индивидуальное потребление ресурсов, начисленные согласно показаниям прибора учета или нормативам, в другом – начисления за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общедомового имущества», – пояснила заместитель руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Татьяна Сыроежкина.

В администрации Волгограда заверили, что механизм оплаты останется прежним: жители по-прежнему могут оплачивать услуги ЖКХ через управляющую компанию, в терминалах Сбербанка, а также через личный кабинет на сайте расчетного центра АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда». С февраля волгоградцы начнут получат единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. Макет платежки разработан инспекцией Госжилнадзора Волгоградской области вместе с муниципальным расчетным центром АО «ИВЦ ЖКХ».Как сообщили в пресс-службе городской администрации, новый платежный документ полностью соответствует изменениям в жилищном законодательстве, действующим с 1 января 2017 года.«Ранее отдельные счета за отопление, горячую и холодную воду выставлялись жителям многоквартирных домов Волгограда, выбравшим прямые расчеты с поставщиками ресурсов. В ходе обратной связи от населения стало понятно, что раздельные платежные квитанции вызывали много вопросов по способам оплаты и нюансам расчетов, особенно у людей пожилого возраста. Поэтому принято решение вернуться к практике единой платежки, но с учетом изменений в законодательстве. Новый документ будет освобожден от избыточных столбцов и строк, станет более читабельным и понятным», – рассказал генеральный директор АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Олег Фомичев.«В целом, новый платежный документ стал информативнее, а начисления прозрачнее. В одном разделе потребители могут наглядно увидеть суммы за индивидуальное потребление ресурсов, начисленные согласно показаниям прибора учета или нормативам, в другом – начисления за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общедомового имущества», – пояснила заместитель руководителя департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Татьяна Сыроежкина.В администрации Волгограда заверили, что механизм оплаты останется прежним: жители по-прежнему могут оплачивать услуги ЖКХ через управляющую компанию, в терминалах Сбербанка, а также через личный кабинет на сайте расчетного центра АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда».



