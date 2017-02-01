С 1 февраля россияне могут получить участок земли на Дальнем Востоке Просмотров: 0 Комментариев: 0



«С 1 февраля «дальневосточный гектар» сможет получить любой гражданин России. Для этого создана федеральная информационная система «НаДальнийВосток.РФ», через этот сайт без волокиты и бюрократии можно оформить заявку на получение земли. Это можно сделать у себя дома или из любой точки мира по интернету, или обратиться в МФЦ. На сайте также опубликованы меры, которые можно получить для освоения гектара, сейчас их 35, они связанны с возможностью получения гранта на ведение фермерства, квот на древесину для строительства индивидуального жилого дома, микрозаймов, лизинга сельхозтехники и так далее», – приводит Минвостокразвития слова министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.



Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе он дал право жителям «пилотных» районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации закона, во время которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля гражданин России может выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа. Третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре» начинается 1 февраля, теперь каждый гражданин России может выбрать участок земли в любом регионе Дальнего Востока, передает сегодня ТАСС «С 1 февраля «дальневосточный гектар» сможет получить любой гражданин России. Для этого создана федеральная информационная система «НаДальнийВосток.РФ», через этот сайт без волокиты и бюрократии можно оформить заявку на получение земли. Это можно сделать у себя дома или из любой точки мира по интернету, или обратиться в МФЦ. На сайте также опубликованы меры, которые можно получить для освоения гектара, сейчас их 35, они связанны с возможностью получения гранта на ведение фермерства, квот на древесину для строительства индивидуального жилого дома, микрозаймов, лизинга сельхозтехники и так далее», – приводит Минвостокразвития слова министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе он дал право жителям «пилотных» районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации закона, во время которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля гражданин России может выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.



