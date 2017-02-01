Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей Просмотров: 622 Комментариев: 0 Сегодня в Волгограде начали работать 3 новых автобусных маршрута: №55 «Кинотеатр «Юбилейный» -7-я больница», №25 «Спартановка -ТРЦ «Акварель» и самый протяженный № 95 «Поселок ГЭС - ул. Тополевая».

Это стало завершением реорганизации работы общественного транспорта в областном центре. С сегодняшнего дня на семи новых маршрутах работают 149 автобусов компании-перевозчика – ООО «Волгоградский автобусный парк».

Напомним, что в рамках реорганизации сферы пассажирских перевозок в г. Волгограде в конце прошлого года был объявлен конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам. Его единственным участником стало ООО «Волгоградский автобусный парк».

Несмотря на свое довольно-таки четкое географическое наименование, это предприятие входит в холдинг «Питеравто» из Санкт-Петербурга. Общая стоимость контракта составляет 1,6 млрд. рублей. Эту сумму перевозчик получит в течение 5 лет из муниципального бюджета. Сегодня в Волгограде начали работать 3 новых автобусных маршрута: №55 «Кинотеатр «Юбилейный» -7-я больница», №25 «Спартановка -ТРЦ «Акварель» и самый протяженный № 95 «Поселок ГЭС - ул. Тополевая».Это стало завершением реорганизации работы общественного транспорта в областном центре. С сегодняшнего дня на семи новых маршрутах работают 149 автобусов компании-перевозчика – ООО «Волгоградский автобусный парк».Напомним, что в рамках реорганизации сферы пассажирских перевозок в г. Волгограде в конце прошлого года был объявлен конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам. Его единственным участником стало ООО «Волгоградский автобусный парк».Несмотря на свое довольно-таки четкое географическое наименование, это предприятие входит в холдинг «Питеравто» из Санкт-Петербурга. Общая стоимость контракта составляет 1,6 млрд. рублей. Эту сумму перевозчик получит в течение 5 лет из муниципального бюджета.



