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» » В Волгограде отмечают 75-ю годовщину со дня формирования 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД

В Волгограде отмечают 75-ю годовщину со дня формирования 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД

Сегодня, 13:46
Reporter
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В Волгограде отмечают 75-ю годовщину со дня формирования 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД
Сегодня накануне 74-й годовщины Победы в Сталинградской битве в городе-герое проходит целая серия мероприятий, посвященных переломному моменту в истории Великой Отечественной войны. Одна из акций памяти прошла около памятника Чекистам. Именно войны 10-й дивизии НКВД были одними из первых, кто встретил врага, готовящегося ворваться в городские кварталы в августе-сентябре 1942 г. Пять полков, в два из которых входили бойцы истребительного батальона Сталинграда, рабочее ополчение и сотрудники милиции защищали и Мамаев Курган, где шли самые тяжелые бои, и центр города, и подходы к Волге.
К подножию памятника Чекистам легли цветы и венки от ветеранов ВОВ, органов внутренних дел и современных стражей правопорядка. К слову, монумент был открыт в 1947 году и стал первым в истории СССР памятником в честь сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в дни Великой Отечественной войны.
По окончании церемонии возложения в рамках митинга для учащихся полицейских классов г.Волгограда и г.Волжского, а также казачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова состоялся открытый урок Мужества. Его провела заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-панорамы Сталинградская битва Светлана Аргасцева. Она в частности рассказала собравшимся интересные и трагические факты из истории сражений на Волге- когда нужно было остановить вражеские танки на свой последний подвиг отправлялись собаки- истребители. Хорошо обученные животные несли на себе фатальный для немецких стальных машин заряд взрывчатки и бросались под днище танка. Таким образом, отметила Аргасцева, было уничтожено около 40 боевых машин врага.
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