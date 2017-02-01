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В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Сегодня, 15:58
Lopatin
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В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта С 1 февраля в Волгограде начала работать «горячая линия» по вопросам транспортного обслуживания населения. Волгоградцы здесь дают сведения о работе автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси. Также можно и пожаловаться на работу городского общественного транспорта.

Как стало известно корреспонденту «НовостиВолгограда.ру», пока на «горячей линии» задействован один обычный телефон, но в дальнейшем его поменяют на многоканальный, так как поступает большое количество звонков. Только за первые 8 часов работы позвонили более 300 волгоградцев.

«Телефон буквально разрывается от звонков, – сообщил информагентству диспетчер «горячей линии». – Чаще всего люди жалуются на несоблюдение расписания водителями автобусов. Жители северных районов города сегодня говорили спасибо за новый маршрут №95. Ну, и многие интересуются, какие маршрутки будут ездить и просили оставить тот или иной маршрут».

Напомним, номер «горячей линии»: 23-31-60. Она работает в будние дни с 8 до 20 часов. В мэрии заверяют, что все предложения и жалобы будут поступать в комитет транспорта, промышленности и связи и транспортные предприятия города для принятия решения.
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