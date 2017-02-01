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В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков
Сегодня, 16:25
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Накануне Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрел апелляционную жалобу Комитета дорожного хозяйства Волгоградской области. В этой жалобе поднимался и вопрос о правомерности контроля со стороны регионального УФАС за форматом и итогами конкурсов, проводимыми областными и городскими властями.
Речь идет о получении свидетельств на осуществление перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам, а также рассмотрении потенциальных жалоб, которые могут направлять в УФАС перевозчики, считающие, что конкурсы прошли с нарушением закона.
Как рассказала агентству «Новости Волгограда» старший государственный инспектор отдела контроля органов власти Волгоградского УФАС апелляционная инстанция согласилась с Волгоградским УФАС, что рассмотрение жалоб перевозчиков относится к компетенции антимонопольного органа.
При этом суд сослался на Федеральный закон об организации регулярных перевозок № 220-ФЗ, где установлена обязательность проведения конкурса при выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок.
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