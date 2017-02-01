В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков Просмотров: 67 Комментариев: 0 Накануне Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрел апелляционную жалобу Комитета дорожного хозяйства Волгоградской области. В этой жалобе поднимался и вопрос о правомерности контроля со стороны регионального УФАС за форматом и итогами конкурсов, проводимыми областными и городскими властями.

Речь идет о получении свидетельств на осуществление перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам, а также рассмотрении потенциальных жалоб, которые могут направлять в УФАС перевозчики, считающие, что конкурсы прошли с нарушением закона.

Как рассказала агентству «Новости Волгограда» старший государственный инспектор отдела контроля органов власти Волгоградского УФАС апелляционная инстанция согласилась с Волгоградским УФАС, что рассмотрение жалоб перевозчиков относится к компетенции антимонопольного органа.

При этом суд сослался на Федеральный закон об организации регулярных перевозок № 220-ФЗ, где установлена обязательность проведения конкурса при выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок. Накануне Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрел апелляционную жалобу Комитета дорожного хозяйства Волгоградской области. В этой жалобе поднимался и вопрос о правомерности контроля со стороны регионального УФАС за форматом и итогами конкурсов, проводимыми областными и городскими властями.Речь идет о получении свидетельств на осуществление перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам, а также рассмотрении потенциальных жалоб, которые могут направлять в УФАС перевозчики, считающие, что конкурсы прошли с нарушением закона.Как рассказала агентству «Новости Волгограда» старший государственный инспектор отдела контроля органов власти Волгоградского УФАС апелляционная инстанция согласилась с Волгоградским УФАС, что рассмотрение жалоб перевозчиков относится к компетенции антимонопольного органа.При этом суд сослался на Федеральный закон об организации регулярных перевозок № 220-ФЗ, где установлена обязательность проведения конкурса при выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок.



