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» » Среди десятков водителей лишь один мужчина: вопиющий случай с тройняшками на пешеходном переходе в Волгограде

Среди десятков водителей лишь один мужчина: вопиющий случай с тройняшками на пешеходном переходе в Волгограде

Сегодня, 17:14
Reporter
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Среди десятков водителей лишь один мужчина: вопиющий случай с тройняшками на пешеходном переходе в Волгограде
В Волгограде молодая мать, которая сегодня вышла из дома с тройней, немного не угадала с погодой и выбрала вместо коляски санки. Катить малышек по некоторым улицам и тротуарам удавалось легко, а вот пешеходный переход напротив Волгоградского цирка стал настоящей полосой препятствий. Санки отказывались ехать по асфальту и «перепрыгивать» через трамвайные рельсы, что неудивительно. А вот, что поразило, так это реакция на происходящее водителей, которые делали вид, что ничего не происходит, и спокойно проезжали мимо, даже не притормаживая. Сначала остановился только трамвай, а в конце опасного пути через дорогу маме и малышам помог водитель иномарки, который блокировал автомобилем одну из полос движения и выкатил тройняшек с санками на тротуар. Госавтоинспекция Волгограда уже выступила с заявлением, где благодарит мужчину за поступок и призывает всех водителей следовать его примеру. Автоинспекторы напомнили, что отношения на дороге строятся из взаимного уважения водителей и пешеходов.
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