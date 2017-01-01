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Главным героем истории с тройняшками в санях оказался полицейский
Сегодня, 01:15
Одна из самых обсуждаемых тем дня минувшего - смелый и такой нужный поступок «мужчины на иномарке», как окрестили его в соцсетях.
В утренний час-пик он остановил автомобильный трафик торопящихся на работу волгоградцев и помог многодетной матери и ее тройняшкам преодолеть пешеходный переход по асфальту на санках.
Не смотря на большое количество участников дорожного движении других джентльменов в этой опасной для мамы и детей ситуации не нашлось.
Сейчас стало известно имя и профессия героя ролика.
Им оказался сотрудник ГИБДД г. Волгограда Виталий Чевычелов, который в момент своего поступка находился не на службе. В данной ситуации майора полиции можно поставить в пример всем автолюбителям.
См. также: Среди десятков водителей лишь один мужчина: вопиющий случай с тройняшками на пешеходном переходе в Волгограде
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