Главным героем истории с тройняшками в санях оказался полицейский Одна из самых обсуждаемых тем дня минувшего - смелый и такой нужный поступок «мужчины на иномарке», как окрестили его в соцсетях.

В утренний час-пик он остановил автомобильный трафик торопящихся на работу волгоградцев и помог многодетной матери и ее тройняшкам преодолеть пешеходный переход по асфальту на санках.

Не смотря на большое количество участников дорожного движении других джентльменов в этой опасной для мамы и детей ситуации не нашлось.

Сейчас стало известно имя и профессия героя ролика.

Им оказался сотрудник ГИБДД г. Волгограда Виталий Чевычелов, который в момент своего поступка находился не на службе. В данной ситуации майора полиции можно поставить в пример всем автолюбителям.



См. также: Среди десятков водителей лишь один мужчина: вопиющий случай с тройняшками на пешеходном переходе в Волгограде Одна из самых обсуждаемых тем дня минувшего - смелый и такой нужный поступок «мужчины на иномарке», как окрестили его в соцсетях.В утренний час-пик он остановил автомобильный трафик торопящихся на работу волгоградцев и помог многодетной матери и ее тройняшкам преодолеть пешеходный переход по асфальту на санках.Не смотря на большое количество участников дорожного движении других джентльменов в этой опасной для мамы и детей ситуации не нашлось.Сейчас стало известно имя и профессия героя ролика.Им оказался сотрудник ГИБДД г. Волгограда Виталий Чевычелов, который в момент своего поступка находился не на службе. В данной ситуации майора полиции можно поставить в пример всем автолюбителям.



