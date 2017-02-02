Сегодня в Сталинграде отмечают день воинской славы России 2 февраля в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Это один из дней воинской славы России. Он установлен 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

Ровно на один день 2 февраля Волгоград вновь именуется Сталинградом.

Первый этап Сталинградской битвы начался 17 июля 1942 года. Гитлеровцы стремились овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозугодьями Дона и Кубани, нарушить коммуникации между Кавказом и центром страны.

23 августа 1942 года немецкие танки подошли к Сталинграду, а вражеская авиация начала систематически бомбить город. К середине сентября бои уже шли на центральных улицах. Бои шли за каждый дом, одним из героических примеров стала оборона Дома Павлова. Фельдмаршал Паулюс признал на одном из допросов, что возле этого дома он потерял солдат больше, чем при захвате Франции.

19 ноября советские войска перешли в контр-наступление. Эта операция «Уран» разрабатывалась более 2 месяцев в строжайшей секретности. 23 ноября советские войска замкнули кольцо. В окружение попали 22 немецкие дивизии численностью в 330 тыс. солдат.

31 января 1943 года командующий немецкими войсками фельдмаршал Паулюс был пленен советскими бойцами в подвале универмага в самом центре Сталинграда. А еще через 2 дня - 2 февраля 1943 года была ликвидирована последняя фашистская группировка. Этот день и считается датой окончания Сталинградской битвы.

Сталинградская битва считается крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны. Общие потери составили около 2-х миллионов человек. 2 февраля в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Это один из дней воинской славы России. Он установлен 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».Ровно на один день 2 февраля Волгоград вновь именуется Сталинградом.Первый этап Сталинградской битвы начался 17 июля 1942 года. Гитлеровцы стремились овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозугодьями Дона и Кубани, нарушить коммуникации между Кавказом и центром страны.23 августа 1942 года немецкие танки подошли к Сталинграду, а вражеская авиация начала систематически бомбить город. К середине сентября бои уже шли на центральных улицах. Бои шли за каждый дом, одним из героических примеров стала оборона Дома Павлова. Фельдмаршал Паулюс признал на одном из допросов, что возле этого дома он потерял солдат больше, чем при захвате Франции.19 ноября советские войска перешли в контр-наступление. Эта операция «Уран» разрабатывалась более 2 месяцев в строжайшей секретности. 23 ноября советские войска замкнули кольцо. В окружение попали 22 немецкие дивизии численностью в 330 тыс. солдат.31 января 1943 года командующий немецкими войсками фельдмаршал Паулюс был пленен советскими бойцами в подвале универмага в самом центре Сталинграда. А еще через 2 дня - 2 февраля 1943 года была ликвидирована последняя фашистская группировка. Этот день и считается датой окончания Сталинградской битвы.Сталинградская битва считается крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны. Общие потери составили около 2-х миллионов человек.



