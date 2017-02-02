В Палласовском районе продавались опасные средства автохимии



По информации пресс-службы областного Управления Роспотребнадзора, в ходе внеплановых проверок осуществлялся контроль качества реализуемых стеклоомывающих жидкостей. Исследовано 7 проб, и все они не отвечают нормативным требованиям по содержанию метанола.



Так, в зимней стеклоомывающей жидкости -30ºС торговой марки «Авто Дворник» содержание метанола в 3 пробах жидкости составило 11,0%, 4,4%, 11,3% при допустимом уровне не более 0,05%. А в омывателе стекол серии «Кристалл» «LIGHT ICE» -30ºС содержание метанола в 4 пробах жидкости составило 7,9%, 11,3%, 7,5%, 11,2%.



При этом свидетельства о государственной регистрации на данные жидкости отсутствовали. В отношении продавцов были составлены протоколы об административных правонарушениях.



В Роспотребнадзоре напоминают, что метанол является наиболее опасным токсическим веществом. По своим свойствам он практически неотличим от этилового спирта. Но попадание в организм человека указанных стеклоомывающих жидкостей через дыхательные пути, а также при использовании их в быту, может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести даже к летальному исходу. Сотрудники Территориального отдела Роспотребнадзора в Палласовском, Старополтавском районах Волгоградской области обнаружили в розничной продаже средства автохимии с повышенным содержанием метанола.По информации пресс-службы областного Управления Роспотребнадзора, в ходе внеплановых проверок осуществлялся контроль качества реализуемых стеклоомывающих жидкостей. Исследовано 7 проб, и все они не отвечают нормативным требованиям по содержанию метанола.Так, в зимней стеклоомывающей жидкости -30ºС торговой марки «Авто Дворник» содержание метанола в 3 пробах жидкости составило 11,0%, 4,4%, 11,3% при допустимом уровне не более 0,05%. А в омывателе стекол серии «Кристалл» «LIGHT ICE» -30ºС содержание метанола в 4 пробах жидкости составило 7,9%, 11,3%, 7,5%, 11,2%.При этом свидетельства о государственной регистрации на данные жидкости отсутствовали. В отношении продавцов были составлены протоколы об административных правонарушениях.В Роспотребнадзоре напоминают, что метанол является наиболее опасным токсическим веществом. По своим свойствам он практически неотличим от этилового спирта. Но попадание в организм человека указанных стеклоомывающих жидкостей через дыхательные пути, а также при использовании их в быту, может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести даже к летальному исходу.



