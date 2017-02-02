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В Сталинграде Вячеслав Володин возложил цветы к могиле неизвестного солдата
Вчера, 13:55
Фото: Руслан Герасимов / Novostivolgograda.ru
Сегодня в Сталинград с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Сразу из аэропорта он направился на Мамаев Курган. На главной высоте России спикер Госдумы вместе с ветеранами и губернатором Андреем Бочаровым возложили цветы к могиле маршала Василия Чуйкова, а также к Вечному огню в Зале Воинской Славы и к могиле неизвестного солдата.
Планируется, что сегодня Вячеслав Володин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и защитниками Сталинграда, а также примет участие в праздничном концерте, посвященном 74-й годовщине победы в Сталинградской битве.
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