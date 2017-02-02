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» » Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт

Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт

Вчера, 18:02
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Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт
Фото: Руслан Герасимов / Novostivolgograda.ru

Сегодня, 2 февраля, в Волгоград с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Начать свою поездку Володин решил с посещения Мамаева кургана.

Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт

Готовиться к приезду спикера государственной Думы начали за час до его приезда.

Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт
Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт
Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт

Пока шли последние приготовления, ветераны давали интервью многочисленным СМИ.

Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт

Ровно в 12:00 делегация во главе со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым показалась на горизонте.

Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт

Взяв приготовленные для них красные гвоздики участники делегации поприветствовали ветеранов.

Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт

Буквально через несколько минут колонна проследовала дальше в Зал Воинской Славы.

Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт

В Пантеоне спикер, губернатор и несколько ветеранов возложили цветы к Вечному огню и отправились дальше.

Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт

Шествие продолжилось до могилы маршала Советского Союза Василия Чуйкова.

Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт

И после короткой остановки и нескольких минут общения с ветеранами процессия двинулась далее.

Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт

Финальной точкой посещения Мамаева кургана стало возложение цветов на мемориале Великой Отечественной войны.

Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчётВячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт
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