Вячеслав Володин посетил Мамаев курган: большой фотоотчёт

Фото: Руслан Герасимов / Novostivolgograda.ru



Сегодня, 2 февраля, в Волгоград с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Начать свою поездку Володин решил с посещения Мамаева кургана.







Готовиться к приезду спикера государственной Думы начали за час до его приезда.











Пока шли последние приготовления, ветераны давали интервью многочисленным СМИ.







Ровно в 12:00 делегация во главе со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым показалась на горизонте.







Взяв приготовленные для них красные гвоздики участники делегации поприветствовали ветеранов.







Буквально через несколько минут колонна проследовала дальше в Зал Воинской Славы.







В Пантеоне спикер, губернатор и несколько ветеранов возложили цветы к Вечному огню и отправились дальше.







Шествие продолжилось до могилы маршала Советского Союза Василия Чуйкова.







И после короткой остановки и нескольких минут общения с ветеранами процессия двинулась далее.







Финальной точкой посещения Мамаева кургана стало возложение цветов на мемориале Великой Отечественной войны.



Сегодня,, в Волгоград с рабочим визитом прибыл председатель. Начать свою поездку Володин решил с посещенияГотовиться к приезду спикера государственной Думы начали за час до его приезда.Пока шли последние приготовления, ветераны давали интервью многочисленным СМИ.Ровно вделегация во главе со спикером Государственной Думыи губернатором Волгоградской областипоказалась на горизонте.Взяв приготовленные для них красные гвоздики участники делегации поприветствовали ветеранов.Буквально через несколько минут колонна проследовала дальше вспикер, губернатор и несколько ветеранов возложили цветы к Вечному огню и отправились дальше.Шествие продолжилось до могилы маршалаИ после короткой остановки и нескольких минут общения с ветеранами процессия двинулась далее.Финальной точкой посещениястало возложение цветов на мемориале



