В Волгограде жадный работодатель оставлял без зарплаты коммунальщиков

Коммерсант являлся контрагентом управляющей компании и занимался обслуживанием многоквартирных домов в Советском районе Волгограда. Всю черновую работу делала бригада сотрудников-коммунальщиков. Четверым из них мужчина более трех месяцев не платил зарплату, хотя деньги на счетах его фирмы были. Пострадавшие обратились в прокуратуру. Была проведена проверка, на основании которой следователи СУ СКР региона возбудили уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Сейчас недобросовестный работодатель находится под подпиской о невыезде.



