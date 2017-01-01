Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Минтранс предлагает приватизировать речные порты за 1 рубль

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов

» » СК просит не рассказывать в СМИ о преступлениях педофилов

СК просит не рассказывать в СМИ о преступлениях педофилов

Сегодня, 13:50
Lopatin
СК просит не рассказывать в СМИ о преступлениях педофиловКак передает сегодня ТАСС, Следственный комитет РФ просит СМИ не освещать преступления против половой неприкосновенности детей, так как это ведет к всплеску преступлений такого рода. Об этом заявила руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета РФ Евгения Минаева.

«Большое количество информации о лицах, совершающих преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, ведет к снижению критики других лиц, которые, возможно, замышляют совершение такого преступления», – сказала она.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волгограде началась акция «Без жестокости к детям»

Спорт уменьшает количество правонарушений среди несовершеннолетних

На диспетчера такси напал житель Иловли с психическим расстройством

Несовершеннолетние меньше участвуют в совершении преступлений

Прокуратура предлагает реальный механизм противодействия насилию в отношении учеников образовательных учреждений

Преступность среди несовершеннолетних снизилась более чем на 30 процентов

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги