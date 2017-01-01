СК просит не рассказывать в СМИ о преступлениях педофилов



«Большое количество информации о лицах, совершающих преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, ведет к снижению критики других лиц, которые, возможно, замышляют совершение такого преступления», – сказала она. Как передает сегодня ТАСС, Следственный комитет РФ просит СМИ не освещать преступления против половой неприкосновенности детей, так как это ведет к всплеску преступлений такого рода. Об этом заявила руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета РФ Евгения Минаева.«Большое количество информации о лицах, совершающих преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, ведет к снижению критики других лиц, которые, возможно, замышляют совершение такого преступления», – сказала она.



