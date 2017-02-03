ПФР предложил распоряжаться набором соцуслуг через интернет



В число 20 субъектов, гражданам которых сегодня оказывается электронная услуга по распоряжению НСУ, вошла и Волгоградская область, сообщил корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» и.о. руководителя пресс-службы регионального отделения ПФР Юрий Антонов. По его словам, электронная услуга пока работает в опытном режиме.



«Государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), численность которых в Волгоградской области составляет 234,7 тыс. человек. Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента, максимальный размер которого с 1 февраля составляет 1048,97 руб. в месяц», – пояснил Юрий Антонов. В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда для граждан двадцати субъектов РФ открылся новый сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). Сервис позволяет человеку подавать электронное заявление, указывая, в натуральном или денежном виде он хочет получать НСУ.В число 20 субъектов, гражданам которых сегодня оказывается электронная услуга по распоряжению НСУ, вошла и Волгоградская область, сообщил корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» и.о. руководителя пресс-службы регионального отделения ПФР Юрий Антонов. По его словам, электронная услуга пока работает в опытном режиме.«Государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), численность которых в Волгоградской области составляет 234,7 тыс. человек. Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента, максимальный размер которого с 1 февраля составляет 1048,97 руб. в месяц», – пояснил Юрий Антонов.



