Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Выбор редакции
|
НовостиВолгограда.ру » Общество » ПФР предложил распоряжаться набором соцуслуг через интернет
|
НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ТОП КОММЕНТИРУЮТ
18:16
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
ОПРОС
Вы довольны тем, как убирают волгоградские дороги?
Администрация президента США Дональда Трампа полностью пересматривает американскую политику в отношении Кубы. Об этом сообщил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает ...
Поиски пропавшей Натальи Меламед: тело нашли, следов насилия нет
Тело Натальи Меламед, которую с конца января искали по Москве более 700 человек, нашли в Красногорском лесопарке в пятницу: следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружили, сообщила РИА ...
МИД заявил о минометных обстрелах российского посольства в Дамаске
Посольство России в Дамаске 2 и 3 февраля подверглось минометным обстрелам. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте российского МИДа. По данным министерства, огонь велся «прицельно» из ...