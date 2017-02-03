В регионе услуги службы занятости стали оказывать в электронном виде



Как рассказали корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете информационных технологий, для получения сведений о положении на рынке труда нужно направить через интерактивный портал заявление в любой центр занятости населения региона. Также можно получить список подходящих вакансий, записаться на получение услуг в сфере занятости населения и др.



Есть здесь и отдельный блок, предназначенный для работодателей. После заключения соглашения с Центром занятости населения они могут предоставлять в электронном виде сведения о потребности в работниках, о выполнении квоты для трудоустройства инвалидов и молодежи, а также получать услугу по подбору необходимых работников, не обращаясь в центр занятости.



Чтобы воспользоваться полным спектром услуг, необходимо пройти регистрацию и открыть личный кабинет. Сделать это можно на самом портале либо в центре занятости населения. Для регистрации необходимы паспорт, СНИЛС и адрес электронной почты.



Также на интерактивном портале содержится информация о законодательстве в сфере труда и занятости, о рынке труда, востребованных профессиях, новости о прошедших и предстоящих мероприятиях, ярмарках вакансий и многом другом. Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области теперь может помочь жителям региона не только знакомиться с актуальными вакансиями, но и получать услуги в сфере занятости в электронном виде. С этой целью был открыт новый интерактивный портал http://czn.volganet.ru/ , который интегрирован с региональным банком вакансий.Как рассказали корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете информационных технологий, для получения сведений о положении на рынке труда нужно направить через интерактивный портал заявление в любой центр занятости населения региона. Также можно получить список подходящих вакансий, записаться на получение услуг в сфере занятости населения и др.Есть здесь и отдельный блок, предназначенный для работодателей. После заключения соглашения с Центром занятости населения они могут предоставлять в электронном виде сведения о потребности в работниках, о выполнении квоты для трудоустройства инвалидов и молодежи, а также получать услугу по подбору необходимых работников, не обращаясь в центр занятости.Чтобы воспользоваться полным спектром услуг, необходимо пройти регистрацию и открыть личный кабинет. Сделать это можно на самом портале либо в центре занятости населения. Для регистрации необходимы паспорт, СНИЛС и адрес электронной почты.Также на интерактивном портале содержится информация о законодательстве в сфере труда и занятости, о рынке труда, востребованных профессиях, новости о прошедших и предстоящих мероприятиях, ярмарках вакансий и многом другом.



