В Волгограде продолжится реализация программы по установке детских и спортивных площадок

В Волгограде в этом году будет продолжена реализация программы «Наш двор – наш дом». Такое заявление в ходе своего визита в город-герой на Волге сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В рамках этого проекта в Волгограде устанавливают детские и спортивные площадки во дворах многоквартирных домов. Кроме этого, капитально ремонтируют тротуары и внутриквартальные проезды, выполняют общие работы по благоустройству.

Программа получила поддержку Вячеслава Володина еще летом 2016 года, когда он в качестве кандидата в депутаты по региональному списку «Единой России» от Волгоградской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей впервые посетил город-герой. Сразу несколько дворов Волгограда преобразились уже прошлой осенью. В нынешнем году программа будет продолжена.

2 февраля, несмотря на плотный график, председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор региона Андрей Бочаров оценили первые результаты реализации этого проекта. Они осмотрели один из дворов на улице Космонавтов, где уже установили спортивную и детскую площадку, отремонтировали тротуары и дворовые проезды, привели в порядок зеленую зону.



«Мы видим, как двор преобразился, - отметил Вячеслав Володин. - Сам проект уже приобрел федеральный масштаб. Необходимо понять общую потребность в детских площадках и искать возможности для его расширения», – подчеркнул Вячеслав Володин. Кроме того, он призвал жителей также участвовать в благоустройстве дворов и контролировать ремонтные работы.

В течение прошлого года в Волгограде по программе «Наш двор – наш дом», поддержанной спикером Госдумы, отремонтировали асфальтовое покрытие в 58 дворах и установили 67 игровых площадок. На полное наведение порядка во дворах городу-герою потребуется около 5 млрд. рублей. И помочь волгоградцам в этом намерен федеральный центр. Только в текущем году Волгоградская область получит на эти цели 493 млн. рублей. А всего на благоустройство территорий в федеральном бюджете по инициативе партии «Единая Россия» заложены 20 млрд. рублей.

По инициативе Вячеслава Володина в Волгограде реализуется еще ряд социальных проектов. В частности, благодаря господдержке в 2016 году в регион поступили 50 автомобилей скорой медицинской помощи и 85 школьных автобусов.



Использованы фото с сайтов Государственной Думы и РИАЦ Волгоградской области В Волгограде в этом году будет продолжена реализация программы «Наш двор – наш дом». Такое заявление в ходе своего визита в город-герой на Волге сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В рамках этого проекта в Волгограде устанавливают детские и спортивные площадки во дворах многоквартирных домов. Кроме этого, капитально ремонтируют тротуары и внутриквартальные проезды, выполняют общие работы по благоустройству.Программа получила поддержку Вячеслава Володина еще летом 2016 года, когда он в качестве кандидата в депутаты по региональному списку «Единой России» от Волгоградской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей впервые посетил город-герой. Сразу несколько дворов Волгограда преобразились уже прошлой осенью. В нынешнем году программа будет продолжена.2 февраля, несмотря на плотный график, председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор региона Андрей Бочаров оценили первые результаты реализации этого проекта. Они осмотрели один из дворов на улице Космонавтов, где уже установили спортивную и детскую площадку, отремонтировали тротуары и дворовые проезды, привели в порядок зеленую зону.«Мы видим, как двор преобразился, - отметил Вячеслав Володин. - Сам проект уже приобрел федеральный масштаб. Необходимо понять общую потребность в детских площадках и искать возможности для его расширения», – подчеркнул Вячеслав Володин. Кроме того, он призвал жителей также участвовать в благоустройстве дворов и контролировать ремонтные работы.В течение прошлого года в Волгограде по программе «Наш двор – наш дом», поддержанной спикером Госдумы, отремонтировали асфальтовое покрытие в 58 дворах и установили 67 игровых площадок. На полное наведение порядка во дворах городу-герою потребуется около 5 млрд. рублей. И помочь волгоградцам в этом намерен федеральный центр. Только в текущем году Волгоградская область получит на эти цели 493 млн. рублей. А всего на благоустройство территорий в федеральном бюджете по инициативе партии «Единая Россия» заложены 20 млрд. рублей.По инициативе Вячеслава Володина в Волгограде реализуется еще ряд социальных проектов. В частности, благодаря господдержке в 2016 году в регион поступили 50 автомобилей скорой медицинской помощи и 85 школьных автобусов.



