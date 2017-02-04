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В Волгограде продолжится реализация программы по установке детских и спортивных площадок

Сегодня, 15:51
Administrator
В Волгограде продолжится реализация программы по установке детских и спортивных площадок
В Волгограде в этом году будет продолжена реализация программы «Наш двор – наш дом». Такое заявление в ходе своего визита в город-герой на Волге сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В рамках этого проекта в Волгограде устанавливают детские и спортивные площадки во дворах многоквартирных домов. Кроме этого, капитально ремонтируют тротуары и внутриквартальные проезды, выполняют общие работы по благоустройству.
Программа получила поддержку Вячеслава Володина еще летом 2016 года, когда он в качестве кандидата в депутаты по региональному списку «Единой России» от Волгоградской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей впервые посетил город-герой. Сразу несколько дворов Волгограда преобразились уже прошлой осенью. В нынешнем году программа будет продолжена.
2 февраля, несмотря на плотный график, председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор региона Андрей Бочаров оценили первые результаты реализации этого проекта. Они осмотрели один из дворов на улице Космонавтов, где уже установили спортивную и детскую площадку, отремонтировали тротуары и дворовые проезды, привели в порядок зеленую зону.
В Волгограде продолжится реализация программы по установке детских и спортивных площадок
«Мы видим, как двор преобразился, - отметил Вячеслав Володин. - Сам проект уже приобрел федеральный масштаб. Необходимо понять общую потребность в детских площадках и искать возможности для его расширения», – подчеркнул Вячеслав Володин. Кроме того, он призвал жителей также участвовать в благоустройстве дворов и контролировать ремонтные работы.
В течение прошлого года в Волгограде по программе «Наш двор – наш дом», поддержанной спикером Госдумы, отремонтировали асфальтовое покрытие в 58 дворах и установили 67 игровых площадок. На полное наведение порядка во дворах городу-герою потребуется около 5 млрд. рублей. И помочь волгоградцам в этом намерен федеральный центр. Только в текущем году Волгоградская область получит на эти цели 493 млн. рублей. А всего на благоустройство территорий в федеральном бюджете по инициативе партии «Единая Россия» заложены 20 млрд. рублей.
По инициативе Вячеслава Володина в Волгограде реализуется еще ряд социальных проектов. В частности, благодаря господдержке в 2016 году в регион поступили 50 автомобилей скорой медицинской помощи и 85 школьных автобусов.

Использованы фото с сайтов Государственной Думы и РИАЦ Волгоградской области
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