За сутки в Волгограде выпала треть месячной нормы снега



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, снежная стихия не нарушила работу транспортной системы города. Наземный транспорт работает в штатном режиме.



Дорожные и коммунальные предприятия, обеспеченные необходимыми запасами реагента, продолжают устранять последствия снегопада на дорогах города. Только за ночь было отсыпано почти 1 680 тонн песко-соляной смеси, которая способствует таянию снега и льда. Рабочие очищали в первую очередь участки дорог с наиболее интенсивным движением.



Приводить в порядок городские улицы дорожные предприятия будут в течение всего дня В планах дорожников – очистка путепроводов, формирование снежных валов для последующего вывоза, очистка проезжей части. В работе планируется задействовать около 80 единиц техники, проинформировали в пресс-службе мэрии Волгограда.





Фото пресс-службы администрации Волгограда. В минувшую субботу на Волгоград обрушился сильный снегопад. По данным Росгидромета, накануне днем количество выпавших осадков на территории города составило 2 мм, а за ночь уже 8 мм. Таким образом, за сутки в областном центре выпала треть среднемесячной нормы.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, снежная стихия не нарушила работу транспортной системы города. Наземный транспорт работает в штатном режиме.Дорожные и коммунальные предприятия, обеспеченные необходимыми запасами реагента, продолжают устранять последствия снегопада на дорогах города. Только за ночь было отсыпано почти 1 680 тонн песко-соляной смеси, которая способствует таянию снега и льда. Рабочие очищали в первую очередь участки дорог с наиболее интенсивным движением.Приводить в порядок городские улицы дорожные предприятия будут в течение всего дня В планах дорожников – очистка путепроводов, формирование снежных валов для последующего вывоза, очистка проезжей части. В работе планируется задействовать около 80 единиц техники, проинформировали в пресс-службе мэрии Волгограда.



