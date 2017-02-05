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» » За сутки в Волгограде выпала треть месячной нормы снега

За сутки в Волгограде выпала треть месячной нормы снега

Сегодня, 11:24
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За сутки в Волгограде выпала треть месячной нормы снегаВ минувшую субботу на Волгоград обрушился сильный снегопад. По данным Росгидромета, накануне днем количество выпавших осадков на территории города составило 2 мм, а за ночь уже 8 мм. Таким образом, за сутки в областном центре выпала треть среднемесячной нормы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, снежная стихия не нарушила работу транспортной системы города. Наземный транспорт работает в штатном режиме.

Дорожные и коммунальные предприятия, обеспеченные необходимыми запасами реагента, продолжают устранять последствия снегопада на дорогах города. Только за ночь было отсыпано почти 1 680 тонн песко-соляной смеси, которая способствует таянию снега и льда. Рабочие очищали в первую очередь участки дорог с наиболее интенсивным движением.

Приводить в порядок городские улицы дорожные предприятия будут в течение всего дня В планах дорожников – очистка путепроводов, формирование снежных валов для последующего вывоза, очистка проезжей части. В работе планируется задействовать около 80 единиц техники, проинформировали в пресс-службе мэрии Волгограда.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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