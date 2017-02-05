В Волгограде на уборку снега вышли более 2 тысяч дворников



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, своевременная уборка подходов к подъездам, очистка от снега внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек, а также удаление наледи и снега с кровель и козырьков подъездов входит в обязанности управляющей компании. Кроме того, территория двора должна регулярно обрабатываться песко-соляной смесью.



В мэрии города рекомендовали жителям обращаться в управляющие компании, если на внутридворовых проездах отмечается снежный накат и гололедица. Или сообщать в администрацию района о невыполнении УК своих обязанностей.



Качество выполненной работы ежедневно контролируется специалистами административно-технических отделов районных администраций. За халатное отношение к своим обязанностям УК грозит штраф до 30 тысяч рублей. В воскресенье, 5 февраля, с самого утра работники управляющих компаний областного центра стали приводить в порядок внутридворовые проезды после вчерашней метели. На расчистку дворов от снега вышло более двух тысяч дворников.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, своевременная уборка подходов к подъездам, очистка от снега внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек, а также удаление наледи и снега с кровель и козырьков подъездов входит в обязанности управляющей компании. Кроме того, территория двора должна регулярно обрабатываться песко-соляной смесью.В мэрии города рекомендовали жителям обращаться в управляющие компании, если на внутридворовых проездах отмечается снежный накат и гололедица. Или сообщать в администрацию района о невыполнении УК своих обязанностей.Качество выполненной работы ежедневно контролируется специалистами административно-технических отделов районных администраций. За халатное отношение к своим обязанностям УК грозит штраф до 30 тысяч рублей.



