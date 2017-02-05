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» » В Волгограде на уборку снега вышли более 2 тысяч дворников

В Волгограде на уборку снега вышли более 2 тысяч дворников

Сегодня, 13:35
Lopatin
В Волгограде на уборку снега вышли более 2 тысяч дворниковВ воскресенье, 5 февраля, с самого утра работники управляющих компаний областного центра стали приводить в порядок внутридворовые проезды после вчерашней метели. На расчистку дворов от снега вышло более двух тысяч дворников.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, своевременная уборка подходов к подъездам, очистка от снега внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек, а также удаление наледи и снега с кровель и козырьков подъездов входит в обязанности управляющей компании. Кроме того, территория двора должна регулярно обрабатываться песко-соляной смесью.

В мэрии города рекомендовали жителям обращаться в управляющие компании, если на внутридворовых проездах отмечается снежный накат и гололедица. Или сообщать в администрацию района о невыполнении УК своих обязанностей.

Качество выполненной работы ежедневно контролируется специалистами административно-технических отделов районных администраций. За халатное отношение к своим обязанностям УК грозит штраф до 30 тысяч рублей.
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