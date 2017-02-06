Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам интернет-торговли



В период с 6 по 20 февраля во всех регионах страны специалисты управлений Роспотребнадзора, а также Консультационных центров для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг через интернет.



Жители Волгоградской области могут задать свои вопросы по телефонам: 38-44-74, 38-49-66, 38-49-53. А также позвонить в Консультационный центр для потребителей по телефону: 37-29-19. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00. В преддверии Всемирного дня прав потребителей Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организовала работу Всероссийской горячей линии по интернет-торговле.В период с 6 по 20 февраля во всех регионах страны специалисты управлений Роспотребнадзора, а также Консультационных центров для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг через интернет.Жители Волгоградской области могут задать свои вопросы по телефонам: 38-44-74, 38-49-66, 38-49-53. А также позвонить в Консультационный центр для потребителей по телефону: 37-29-19. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00.



