Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Волжские судоремонтники займутся подготовкой теплоходов к навигации

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов

» » Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам интернет-торговли

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам интернет-торговли

Вчера, 15:17
Lopatin
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам интернет-торговлиВ преддверии Всемирного дня прав потребителей Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организовала работу Всероссийской горячей линии по интернет-торговле.

В период с 6 по 20 февраля во всех регионах страны специалисты управлений Роспотребнадзора, а также Консультационных центров для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг через интернет.

Жители Волгоградской области могут задать свои вопросы по телефонам: 38-44-74, 38-49-66, 38-49-53. А также позвонить в Консультационный центр для потребителей по телефону: 37-29-19. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

По вопросам безопасности товаров для детей в Волгограде открыта «горячая линия»

Права потребителей Волгограда – под защитой уполномоченных органов

Служба по защите прав потребителей рассмотрела 10,5 тысяч обращений волгоградцев за текущий год

Потребителям Волгограда возвращено 26 миллионов рублей

Городские службы по защите прав потребителей помогли вернуть волгоградцам более 22 миллионов рублей

В Волгоградской области ужесточат контроль за осуществлением пассажирских перевозок

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги