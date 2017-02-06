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» » Волгоградские умельцы создадут миниатюрные трамваи и троллейбусы

Волгоградские умельцы создадут миниатюрные трамваи и троллейбусы

Вчера, 15:50
Lopatin
Волгоградские умельцы создадут миниатюрные трамваи и троллейбусыОсенью этого года в волгоградском музее истории городского электрического транспорта пройдет выставка «Трамваи и троллейбусы Волгограда в миниатюре». Она будет приурочена к 50-летию эксплуатации в областном центре вагонов чешского производства «Татра», которые до сих пор составляют основу трамвайного парка.

Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, МУП «Метроэлектротранс» и музей приглашают городских моделистов принять участие в выставке со своими экспонатами. Приветствуются как юные создатели макетов, которые занимаются в кружках технической направленности, так и опытные мастера.

«Мы уверены, что в нашем городе есть умельцы, которые имеют в своей коллекции модели трамваев, троллейбусов или смогут их сотворить», – сказала директор музея истории городского электрического транспорта Волгограда Любовь Лопанцева.

Все, кому интересна данная информация, могут обращаться по телефонам: 8 (961) 662 -95-12, 8 (902) 381-93-73.


Фото с сайта администрации Волгограда.
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