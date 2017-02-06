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» » Жителей Камышина попросили дать названия семи новым улицам

Жителей Камышина попросили дать названия семи новым улицам

Вчера, 18:27
Lopatin
Жителей Камышина попросили дать названия семи новым улицамАдминистрация Камышина попросила горожан дать названия семи новым городским улицам. Все предложенные варианты будут рассмотрены комитетом по управлению имуществом

Как сообщили в пресс-службе мэрии, пока еще безымянные улицы расположены на участке площадью 17 гектаров, который находится почти в полутора километрах к юго-западу от автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

В настоящее время на указанную территорию подготовлен проект планировки и межевания. Сформированные земельные участки будут предоставляться бесплатно в собственность ветеранам боевых действий и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС для ведения личного подсобного хозяйства.
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