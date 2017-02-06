Жителей Камышина попросили дать названия семи новым улицам



Как сообщили в пресс-службе мэрии, пока еще безымянные улицы расположены на участке площадью 17 гектаров, который находится почти в полутора километрах к юго-западу от автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».



В настоящее время на указанную территорию подготовлен проект планировки и межевания. Сформированные земельные участки будут предоставляться бесплатно в собственность ветеранам боевых действий и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС для ведения личного подсобного хозяйства. Администрация Камышина попросила горожан дать названия семи новым городским улицам. Все предложенные варианты будут рассмотрены комитетом по управлению имуществомКак сообщили в пресс-службе мэрии, пока еще безымянные улицы расположены на участке площадью 17 гектаров, который находится почти в полутора километрах к юго-западу от автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».В настоящее время на указанную территорию подготовлен проект планировки и межевания. Сформированные земельные участки будут предоставляться бесплатно в собственность ветеранам боевых действий и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС для ведения личного подсобного хозяйства.



