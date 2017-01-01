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» » В Волжском на директора фирмы по установке окон завели уголовное дело

В Волжском на директора фирмы по установке окон завели уголовное дело

Сегодня, 11:18
Lopatin
В Волжском на директора фирмы по установке окон завели уголовное делоВолжские приставы возбудили уголовное дело против директора одной из фирм, занимающейся установкой окон, за злостное уклонение от исполнения судебного решения.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Волгоградской области, кроме окон, организация устанавливала межкомнатные двери и проводила отделку балконов. Однако качество услуг не соответствовало ожидаемым требованиям клиентов, и они обратились в суд с исками о взыскании с недобросовестной компании денежных средств. Но денег так они и не получили. В итоге судебными приставами было возбуждено 9 исполнительных производств в пользу граждан с общей суммой задолженности более 100 тысяч рублей.

Вместо того чтобы выплачивать долги, директор организации продолжил заключать новые договоры о предоставлении услуг. При этом деньги он получал лично, не проводя их ни через кассу, ни через расчетные счета, распоряжаясь ими по собственному усмотрению. Эта информация стала известна судебному приставу. Так как директор был неоднократно предупрежден об уголовной ответственности, выявить составы преступления дознавателю
Волжского городского отдела судебных приставов № 1 не составило труда.

В Управлении ФССП по региону напоминают, что руководитель фирмы, которая является должником, несет уголовную ответственность по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), так как является законным представителем должника-организации.
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