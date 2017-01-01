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» » Дома волгоградцев подключат к газу по самому низкому тарифу в стране

Дома волгоградцев подключат к газу по самому низкому тарифу в стране

Сегодня, 11:56
Lopatin
Дома волгоградцев подключат к газу по самому низкому тарифу в странеЖители Волгоградской области в этом году смогут подключить свои домовладения к газовым сетям за 25 тысяч рублей. Решение о снижении платы было принято региональным комитетом тарифного регулирования в конце 2016 года. Раньше подключение стоило 34 тысячи рублей. Экономически обоснованная стоимость техприсоединения составляет 68 тысяч.

При этом, как рассказали в пресс-службе администрации области, в регионе сохраняются меры адресной поддержки населения. Право на получение компенсации за газификацию жилья в размере 16 тысяч 600 рублей имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, труженики тыла, репрессированные, малоимущие семьи, малоимущие одинокие жители региона, инвалиды всех групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет, неработающие одинокие пенсионеры в возрасте 70 лет и старше,

На сегодня в рамках областной программы газификации в регионе построено 1 345 километров внутрипоселковых газопроводов. Около 17 тысяч домовладений получили возможность газификации, но не все граждане воспользовались этим.

Как сообщили в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, сейчас на местах усилена адресная работа с жителями: проводятся обходы негазифицированных домовладений и сходы граждан, людям разъясняются их права на получение государственной социальной помощи в виде компенсации затрат на газификацию жилья. От активности населения в подготовке домов к приему газа зависит дальнейший ход газификации Волгоградской области.


Фото с сайта администрации Волгоградской области.
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