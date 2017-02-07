Роструд напомнил работодателям об условиях труда в морозную погоду

Фото: novostivolgograda.ru



Федеральная служба по труду и занятости напомнила работодателям о необходимости исполнения норм трудового законодательства при организации работ в холодное время на улице или в неотапливаемых помещениях.



Как сообщили в ведомстве, к работе на холоде допускаются только лица, прошедшие предварительные медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний. Кроме того, работники должны быть иметь комплект средств индивидуальной защиты, соответствующий климатическим условиям. По закону, работа на холоде должна сопровождаться перерывами для обогрева, которые обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате.



Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°C, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40°C.



Если из-за морозов случилась авария на предприятии, то простой работников должен оплачиваться в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), если только в начале простоя не имеется вины работодателя. Каждый из работников, не работающих по причине простоя, обязан известить об этом работодателя.



Если бездействие работодателя и непринятие им соответствующих мер приведет к возникновению угрозы для здоровья работников, ему грозит наказание за несоблюдение прав подчиненных, напомнили в Роструде. Федеральная служба по труду и занятости напомнила работодателям о необходимости исполнения норм трудового законодательства при организации работ в холодное время на улице или в неотапливаемых помещениях.Как сообщили в ведомстве, к работе на холоде допускаются только лица, прошедшие предварительные медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний. Кроме того, работники должны быть иметь комплект средств индивидуальной защиты, соответствующий климатическим условиям. По закону, работа на холоде должна сопровождаться перерывами для обогрева, которые обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате.Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°C, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40°C.Если из-за морозов случилась авария на предприятии, то простой работников должен оплачиваться в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), если только в начале простоя не имеется вины работодателя. Каждый из работников, не работающих по причине простоя, обязан известить об этом работодателя.Если бездействие работодателя и непринятие им соответствующих мер приведет к возникновению угрозы для здоровья работников, ему грозит наказание за несоблюдение прав подчиненных, напомнили в Роструде.



