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» » Роструд напомнил работодателям об условиях труда в морозную погоду

Роструд напомнил работодателям об условиях труда в морозную погоду

Вчера, 15:05
Lopatin
Роструд напомнил работодателям об условиях труда в морозную погоду
Фото: novostivolgograda.ru

Федеральная служба по труду и занятости напомнила работодателям о необходимости исполнения норм трудового законодательства при организации работ в холодное время на улице или в неотапливаемых помещениях.

Как сообщили в ведомстве, к работе на холоде допускаются только лица, прошедшие предварительные медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний. Кроме того, работники должны быть иметь комплект средств индивидуальной защиты, соответствующий климатическим условиям. По закону, работа на холоде должна сопровождаться перерывами для обогрева, которые обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате.

Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°C, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40°C.

Если из-за морозов случилась авария на предприятии, то простой работников должен оплачиваться в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), если только в начале простоя не имеется вины работодателя. Каждый из работников, не работающих по причине простоя, обязан известить об этом работодателя.

Если бездействие работодателя и непринятие им соответствующих мер приведет к возникновению угрозы для здоровья работников, ему грозит наказание за несоблюдение прав подчиненных, напомнили в Роструде.
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