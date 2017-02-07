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» » В суровикинской колонии осужденные выпустили для себя журнал

В суровикинской колонии осужденные выпустили для себя журнал

Вчера, 15:47
Lopatin
В суровикинской колонии осужденные выпустили для себя журнал
Фото: novostivolgograda.ru

В исправительной колонии №19, находящейся в городе Суровикино, осужденные сами для себя стали выпускать информационно-аналитический журнал под названием «Выход». На днях вышел первый номер. Он посвящен трудовой занятости осужденных, вопросам развития производства в учреждении и организации воспитательной работы.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, над журналом работают участники креативной студии «МедиаКлуб» - все из числа осужденных. Для первого номера своего издания они подготовили интервью с начальником колонии, спортивные новости, заметки из истории учреждения.

Есть в журнале рубрики, посвященные развитию производства, спортивным достижениям, юридической и психологической помощи, здоровому образу жизни. Последняя страница журнала посвящена анекдотам и высказываниям известных людей.
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