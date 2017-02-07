МВД предложило пускать в страну мигрантов по балльной системе



Согласно документу, желающие получить вид на жительство иностранцы смогут, минуя стадию получения разрешения на временное проживание в РФ, участвовать в балльной системе оценки. Количество полученных баллов уменьшит или увеличит их шансы.



Критерии оценки будут включать в себя возраст, образование, осуществление трудовой или предпринимательской деятельности и иной не запрещенной законом экономической деятельности в РФ, а также уровень адаптации кандидата. При этом отмечается, что суммарное количество баллов, необходимых для получения вида на жительство, будет определяться правительством РФ.



«Предлагаемая законопроектом возможность получения иностранными гражданами вида на жительство позволит привлечь в страну желающих постоянно проживать в России на основе отбора, критерии которого будут соответствовать интересам экономической и демографической политики», – говорится в пояснительной записке к документу.





Источник фото: migrant.ru МВД разработало проект закона, который предусматривает упрощение действующей системы получения вида на жительство в РФ иностранцами. В документе предлагается ввести балльную систему оценки, критерии которой будут определяться, исходя из социально-экономических и демографических потребностей страны. Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных актов.Согласно документу, желающие получить вид на жительство иностранцы смогут, минуя стадию получения разрешения на временное проживание в РФ, участвовать в балльной системе оценки. Количество полученных баллов уменьшит или увеличит их шансы.Критерии оценки будут включать в себя возраст, образование, осуществление трудовой или предпринимательской деятельности и иной не запрещенной законом экономической деятельности в РФ, а также уровень адаптации кандидата. При этом отмечается, что суммарное количество баллов, необходимых для получения вида на жительство, будет определяться правительством РФ.«Предлагаемая законопроектом возможность получения иностранными гражданами вида на жительство позволит привлечь в страну желающих постоянно проживать в России на основе отбора, критерии которого будут соответствовать интересам экономической и демографической политики», – говорится в пояснительной записке к документу.



