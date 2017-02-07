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» » На Ставрополье введут штрафы за продажу электронных сигарет детям

На Ставрополье введут штрафы за продажу электронных сигарет детям

Вчера, 19:00
Lopatin
На Ставрополье введут штрафы за продажу электронных сигарет детям
Во вторник, 7 февраля, на заседании думы Ставропольского края депутаты поддержали проект закона, который вводит штрафы от 1 до 30 тысяч рублей за продажу электронных сигарет несовершеннолетним, сообщает портал newstracker.ru со ссылкой на главу комитета краевого парламента по экономическому развитию Валерия Назаренко.

Штраф для населения авторы законопроекта предлагают установить в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей, для юридических лиц — от 3 до 20 тысяч рублей.

При повторном нарушении ответственность предлагают ужесточить. Граждан будут штрафовать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, с юридических лиц будут взыскивать от 20 до 30 тысяч рублей.

Новым краевым законом депутаты собираются запретить продажу несовершеннолетним электронных сигарет, которые в законе названы системами доставки никотина. По замыслу авторов законопроекта, это позволит исключить возможность продажи детям любых устройств для курения. Запрет распространится даже на жидкости для электронных сигарет, в которых нет никотина.

Фото: yugopolis.ru
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