На Ставрополье введут штрафы за продажу электронных сигарет детям

Во вторник, 7 февраля, на заседании думы Ставропольского края депутаты поддержали проект закона, который вводит штрафы от 1 до 30 тысяч рублей за продажу электронных сигарет несовершеннолетним, сообщает портал



Штраф для населения авторы законопроекта предлагают установить в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей, для юридических лиц — от 3 до 20 тысяч рублей.



При повторном нарушении ответственность предлагают ужесточить. Граждан будут штрафовать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, с юридических лиц будут взыскивать от 20 до 30 тысяч рублей.



Новым краевым законом депутаты собираются запретить продажу несовершеннолетним электронных сигарет, которые в законе названы системами доставки никотина. По замыслу авторов законопроекта, это позволит исключить возможность продажи детям любых устройств для курения. Запрет распространится даже на жидкости для электронных сигарет, в которых нет никотина.



Фото: yugopolis.ru Во вторник,, на заседании думы Ставропольского края депутаты поддержали проект закона, который вводит штрафы отза продажу электронных сигарет несовершеннолетним, сообщает портал newstracker.ru со ссылкой на главу комитета краевого парламента по экономическому развитию Валерия Назаренко.Штраф для населения авторы законопроекта предлагают установить в размере, для юридических лиц — от 3 до 20 тысяч рублей.При повторном нарушении ответственность предлагают ужесточить. Граждан будут штрафовать на сумму от, с юридических лиц будут взыскиватьНовым краевым законом депутаты собираются запретить продажу несовершеннолетним электронных сигарет, которые в законе названы системами доставки никотина. По замыслу авторов законопроекта, это позволит исключить возможность продажи детям любых устройств для курения. Запрет распространится даже на жидкости для электронных сигарет, в которых нет никотина.



