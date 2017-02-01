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В МФЦ региона начали принимать заявки на «дальневосточный гектар»
Сегодня, 11:12
В Волгоградской области во всех филиалах МФЦ и офисах «Мои документы» будут принимать заявки на получение бесплатного участка земли по закону о «дальневосточном гектаре». Сотрудники расскажут о вариантах использования земли, процедуре оформления и существующих мерах поддержки, сообщили в региональном комитете экономики.
«Волгоградцам, желающим подать заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, нужно просто прийти в один из наших филиалов. При себе необходимо иметь паспорт. Заявление будет рассмотрено в течение 20 дней. Уже через год можно будет выбрать вид использования участка, через три – задекларировать, а по истечении пяти лет оформить его в собственность или в долгосрочную аренду», – рассказала директор областного МФЦ Ирина Змановская.
Федеральная программа «Дальневосточный гектар» дает возможность жителям любого субъекта РФ бесплатно получить земельный участок площадью 1 гектар на территории Дальнего Востока. Семья из трех человек сможет получить в пользование участок площадью 3 гектара. При этом участок можно использовать для ведения сельского, лесного или охотничьего хозяйств, создания бизнеса, или на любые другие цели, не запрещённые законодательством РФ. Оформление участка проводится бесплатно.
Фото: ipoteka.msk.ru
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