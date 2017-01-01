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» » За год Волгоградскую область покинули более 4 тысяч человек

За год Волгоградскую область покинули более 4 тысяч человек

Сегодня, 13:24
Lopatin
За год Волгоградскую область покинули более 4 тысяч человек

По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в период с января по ноябрь 2016 года из Волгоградской области люди чаще уезжали, чем приезжали. При этом миграционная убыль населения составила 4 024 человека.

Как сообщает Росстат в докладе о социально-экономическом положении России, в прошлом году прибывших в Волгоградскую область насчитывалось 52 409 человек. В то же время уехавших оказалось куда больше – 56 433 человека. Правда, если сравнивать с 2015 годом, можно заметить, что тогда регион люди все-таки покидали чаще. По данным Росстата, миграционная убыль в то время составляла 5 390 человек.

Кроме того, в Волгоградской области в прошлом году умерло людей больше, чем родилось. По информации статистов, количество родившихся за 11 месяцев – 26 212 человек, умерших – 31 713, из них 152 – младенцы до 1 года. Естественная убыль составила более пяти с половиной тысяч человек.

Фото: dn.ua
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