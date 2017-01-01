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» » В регионе осторожно отнеслись к информации о смертельной игре детей

В регионе осторожно отнеслись к информации о смертельной игре детей

Сегодня, 16:08
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В регионе осторожно отнеслись к информации о смертельной игре детей

Накануне уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктора Нилова обратить внимание на опасную игру подростков на дорогах, которую они называют «Беги или умри».

Кузнецова озабочена тем, что в ходе этой «забавы» дети перебегают проезжую часть перед близко идущим транспортом. Детский омбудсмен попросила руководство дорожной полиции России проанализировать случаи ДТП с участием детей, которые могут свидетельствовать о возможном участии несовершеннолетних в этой игре, и усилить меры профилактики подобных развлечений среди несовершеннолетних.

Это обращение омбудсмена последовало после того, как на прошлой неделе в соцсетях стали распространяться оповещения о якобы существующей подростковой забаве «Беги или умри».

«Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колеса, — говорится в письме. РЕПОСТ, чтоб как можно больше водителей были в курсе, так мы не только спасем жизни детей, но и всю нашу семью обезопасим... Проведите беседу с детьми. Перешлите в группу родителей!» – говорится в вирусном сообщении, которое гуляет сегодня по соцсетям. При этом указывается, что информация якобы поступила из департамента образования.

Между тем, в Министерстве образования России заявили, что никаких информационных сообщений подобного рода не рассылали, сообщает «Газета.Ru»

В свою очередь, в МВД России заверили, что в Госавтоинспекции проведут анализ ДТП с участием детей, чтобы при помощи цифр подтвердить или опровергнуть факт роста подобных инцидентов.

Чтобы узнать, как отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию в Волгоградской области, агентство «НовостиВолгограда.ру» обратилось у Уполномоченному по правам ребенка в регионе Нине Болдыревой.

«Мы не хотим заострять внимание общественности, особенно детей, на такой информации, и сами к ней относимся с большой осторожностью. Данных о том, что в регионе дети вовлечены в эту сомнительную «игру», у нас нет», - сказала Болдырева.

В то же время, по словам детского омбудсмена региона, сегодня на селекторном совещании областной комитет образования и науки рекомендовал педагогам учебных заведениях мониторить ситуацию. «Если вдруг появятся факты вовлечения детей в упомянутую игру, то, естественно, мы вернемся к этому вопросу», - заявила Нина Болдырева.

Омбудсмен считает, что ажиотаж в интернете, скорее всего, вызван искусственно, и теперь перед правоохранительными органами стоит задача выяснить, откуда все это пошло. А родителям она рекомендовала быть очень аккуратными с такой информацией при разговоре с детьми.

Фото: my-kanash.ru
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