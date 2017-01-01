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НовостиВолгограда.ру » Общество » В Волгограде придумали новый способ борьбы с автохамами
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Представитель Кремля напомнил о словах президента РФ Владимира Путина из послания Федеральному Собранию в прошлом году. По словам Пескова, глава государства назвал неприемлемой агрессивную реакцию, ...
СМИ сообщили о переносе ЧМ-2021 по биатлону из Тюмени
На внеочередном конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в среду принято решение о переносе чемпионата мира по биатлону 2021 года из Тюмени, написал в своем твиттере журналист телекомпании ...
Вышел трейлер фильма со Шварценеггером в роли Виталия Калоева
Поставил фильм Эллиотт Лестер (прошлогодний не особо тепло принятый сериал "Изоляция"). На YouTube-канале Шварценеггера появился новый трейлер картины.