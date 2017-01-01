Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

» » В Волгограде придумали новый способ борьбы с автохамами

В Волгограде придумали новый способ борьбы с автохамами

Сегодня, 17:15
Reporter
В Волгограде придумали новый способ борьбы с автохамами
Оригинальный способ научить водителя парковаться в специально отведенных местах придумали жители одного из дворов по улице Триумфальной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Собственно этот способ родился в результате неудобства, которое спровоцировал автохам, перегородив доступ к мусорным бакам. Жильцы решили проучить неумелого, а может просто наглого водителя и оставили пакеты с мусором, не донеся их до контейнера, прямо на автомобиле. Таким образом, крыша, лобовое стекло и даже боковое зеркало заднего вида оказались украшены «мусорными гирляндами». Вероятно, что после такого количества «подарков» водитель «Форда» впредь будет осмотрительнее парковать свой автомобиль.

Фото Дарьи Левановой (соцсети)
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Под Волгоградом водитель скрылся после смертельного ДТП

В станице Качалинской автомобиль задавил 57-летнего мужчину

В Волгограде после столкновения загорелись два автомобиля

По вине пьяного водителя под Волгоградом погибли два человека

В Волгограде в столкновении трех машин пострадал 19-летний парень

В Волгограде «Хонда» врезалась в маршрутку. Есть пострадавшие

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги