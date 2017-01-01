В Волгограде придумали новый способ борьбы с автохамами

Оригинальный способ научить водителя парковаться в специально отведенных местах придумали жители одного из дворов по улице Триумфальной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Собственно этот способ родился в результате неудобства, которое спровоцировал автохам, перегородив доступ к мусорным бакам. Жильцы решили проучить неумелого, а может просто наглого водителя и оставили пакеты с мусором, не донеся их до контейнера, прямо на автомобиле. Таким образом, крыша, лобовое стекло и даже боковое зеркало заднего вида оказались украшены «мусорными гирляндами». Вероятно, что после такого количества «подарков» водитель «Форда» впредь будет осмотрительнее парковать свой автомобиль.



Фото Дарьи Левановой (соцсети)

Оригинальный способ научить водителя парковаться в специально отведенных местах придумали жители одного из дворов по улице Триумфальной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Собственно этот способ родился в результате неудобства, которое спровоцировал автохам, перегородив доступ к мусорным бакам. Жильцы решили проучить неумелого, а может просто наглого водителя и оставили пакеты с мусором, не донеся их до контейнера, прямо на автомобиле. Таким образом, крыша, лобовое стекло и даже боковое зеркало заднего вида оказались украшены «мусорными гирляндами». Вероятно, что после такого количества «подарков» водитель «Форда» впредь будет осмотрительнее парковать свой автомобиль.Фото Дарьи Левановой (соцсети)



