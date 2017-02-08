Минтруд предложил новые меры по защите лиц, сообщивших о коррупции



«Законопроект предполагает защиту трудовых прав лица, сообщившего о коррупционных правонарушениях. Согласно законопроекту, такое лицо может быть уволено, переведено на иную должность по инициативе работодателя или привлечено к дисциплинарной ответственности только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, либо на заседании иного образованного в организации коллегиального органа по противодействию коррупции», - сообщили в ведомстве.



Также в качестве меры защиты предусмотрено обязательное уведомление прокурора о подготовке к рассмотрению комиссией (иным образованным в организации коллегиальным органом) вопроса о применении дисциплинарных взысканий или увольнении лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, и обязательное представление прокурору принятого решения.

«Законопроект предполагает возможность получения бесплатной юридической помощи лицом, сообщившим о коррупционных правонарушениях.



В-третьих, законопроект предусматривает обязанность обеспечить конфиденциальность сведений о лице, сообщившем о коррупционном правонарушении, и иных сведений, содержащихся в сообщении», – говорится в пресс-релизе министерства.



Как отметили в Минтруде, закрепление комплекса мер защиты лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, позволит не допустить его неправомерного преследования, ущемления его прав и законных интересов. Минтруд России подготовил законопроект, который вводит меры защиты для лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.«Законопроект предполагает защиту трудовых прав лица, сообщившего о коррупционных правонарушениях. Согласно законопроекту, такое лицо может быть уволено, переведено на иную должность по инициативе работодателя или привлечено к дисциплинарной ответственности только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, либо на заседании иного образованного в организации коллегиального органа по противодействию коррупции», - сообщили в ведомстве.Также в качестве меры защиты предусмотрено обязательное уведомление прокурора о подготовке к рассмотрению комиссией (иным образованным в организации коллегиальным органом) вопроса о применении дисциплинарных взысканий или увольнении лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, и обязательное представление прокурору принятого решения.«Законопроект предполагает возможность получения бесплатной юридической помощи лицом, сообщившим о коррупционных правонарушениях.В-третьих, законопроект предусматривает обязанность обеспечить конфиденциальность сведений о лице, сообщившем о коррупционном правонарушении, и иных сведений, содержащихся в сообщении», – говорится в пресс-релизе министерства.Как отметили в Минтруде, закрепление комплекса мер защиты лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, позволит не допустить его неправомерного преследования, ущемления его прав и законных интересов.



