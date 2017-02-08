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Волгоградцам посоветовали избегать презентаций чудо-посуды

Сегодня, 18:35
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Волгоградцам посоветовали избегать презентаций чудо-посудыВ Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области поступают жалобы от граждан на компанию под названием ООО «Эко Лайф Стар», предлагающую населению посетить беседу о вкусной и здоровой пище, в ходе которой проходят презентации новой высококачественной посуды.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, горожан приглашают по телефону или вручают пригласительную открытку. Встречи проводятся организаторами в кафе, где пришедших людей угощают, а затем рассказывают о предлагаемом товаре.
Во время «бесед» организаторы просят выключить мобильные телефоны и не общаться друг с другом. Посетителям предлагают приобрести «качественную», «современную» посуду – наборы чудо-кастрюль, сковородок, сотейников, обладающие необыкновенными свойствами, по очень выгодной цене.

«Разрекламировав «удивительную» посуду и показав приготовление в ней самых разнообразных блюд, продавцы занимаются агрессивным маркетингом и принуждают людей заключать договоры купли-продажи и кредитные договоры на покупку дорогостоящей посуды. Часто они сознательно заключаются с использованием отвлекающих факторов (шумные, душные помещения, громкая или успокаивающая музыка, использование ароматических средств и т.п.). Договорная документация по таким сделкам может носить сложный и запутанный характер, часть важной информации выносится в приложения либо «растворяется» в середине многостраничного договора, при этом используются специальные и непонятные потребителю термины», - объяснили в Роспотребнадзоре процесс агрессивного маркетинга компании.

В среднем стоимость товара колеблется от 80 000до 140 000 рублей. При невозможности оплатить товар сразу, посетителям предлагают взять кредит на выгодных условиях. «Услужливые» организаторы даже предоставляют свою машину, чтобы съездить домой за деньгами для покупки товара либо для первоначального взноса по кредиту.

Традиционно под воздействие недобросовестных практик попадают доверчивые потребители, а также люди пожилого возраста. После общения с родственниками и внимательного ознакомления с условиями договоров многие пытаются их расторгнуть. Но сделать это непросто, так как в Волгограде отсутствует офис компании. Кроме того, продавцами и исполнителями используется целый ряд юридических уловок, которые затрудняют достижение положительного исхода.

Чтобы оградить граждан от таких проблем, Управление Роспотребнадзора просит сообщать о звонках компании с приглашением на «беседы» с указанием дат и мест их проведения. Телефоны отдела защиты прав потребителей: (8442) 38-49-53, 38-35-78, 38-46-62, 38-44-74. Горячая линия: 24-36-30.
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