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» » В Волжском запретили торговать на тротуарах без договора

В Волжском запретили торговать на тротуарах без договора

Сегодня, 19:51
Lopatin
В Волжском запретили торговать на тротуарах без договораВ Волжском местные депутаты внесли изменения в Правила благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, поправками введен запрет на торговлю, предоставление услуг общественного питания, предоставление бытовых услуг на территории муниципального образования, в том числе на тротуарах, зеленых зонах, территориях общего пользования, если нет договора о размещении нестационарного торгового объекта.

Кроме того, запрещено без соответствующего договора размещать нестационарные объекты для организации отдыха, спортивных игр и занятий, аттракционов, батутов, пункты проката детских автомобилей, велосипедов, самокатов, а также оказывать услуги в таких объектах на территории муниципального образования, в том числе на тротуарах, зеленых зонах, территориях общего пользования.

Поправки уже вступили в силу. В мэрии напомнили, что за нарушения Правил благоустройства и торговлю вне установленных для этого местах граждан ждет штраф от 500 до 5 000 рублей.


Фото пресс-службы администрации города Волжского.
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