В Волжском запретили торговать на тротуарах без договора



Как сообщает пресс-служба мэрии, поправками введен запрет на торговлю, предоставление услуг общественного питания, предоставление бытовых услуг на территории муниципального образования, в том числе на тротуарах, зеленых зонах, территориях общего пользования, если нет договора о размещении нестационарного торгового объекта.



Кроме того, запрещено без соответствующего договора размещать нестационарные объекты для организации отдыха, спортивных игр и занятий, аттракционов, батутов, пункты проката детских автомобилей, велосипедов, самокатов, а также оказывать услуги в таких объектах на территории муниципального образования, в том числе на тротуарах, зеленых зонах, территориях общего пользования.



Поправки уже вступили в силу. В мэрии напомнили, что за нарушения Правил благоустройства и торговлю вне установленных для этого местах граждан ждет штраф от 500 до 5 000 рублей.





Фото пресс-службы администрации города Волжского. В Волжском местные депутаты внесли изменения в Правила благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа.Как сообщает пресс-служба мэрии, поправками введен запрет на торговлю, предоставление услуг общественного питания, предоставление бытовых услуг на территории муниципального образования, в том числе на тротуарах, зеленых зонах, территориях общего пользования, если нет договора о размещении нестационарного торгового объекта.Кроме того, запрещено без соответствующего договора размещать нестационарные объекты для организации отдыха, спортивных игр и занятий, аттракционов, батутов, пункты проката детских автомобилей, велосипедов, самокатов, а также оказывать услуги в таких объектах на территории муниципального образования, в том числе на тротуарах, зеленых зонах, территориях общего пользования.Поправки уже вступили в силу. В мэрии напомнили, что за нарушения Правил благоустройства и торговлю вне установленных для этого местах граждан ждет штраф от 500 до 5 000 рублей.



