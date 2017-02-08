Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Выбор редакции
|
НовостиВолгограда.ру » Общество » В Волжском запретили торговать на тротуарах без договора
|
НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ТОП КОММЕНТИРУЮТ
18:16
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
Крымско-татарская общественная организация "Къырым" призвала Генеральную Ассамблею ООН и европейский парламент признать провозглашение независимости Республики Крым и присоединения к России.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства таксиста на юге Москвы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства таксиста на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия ...
Навальный не отказался от планов участвовать в выборах президента
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что намерен участвовать в выборах президента России, несмотря на приговор по делу "Кировлеса", сообщает "Интерфакс".