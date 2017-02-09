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» » В регионе более тысячи семей получат помощь по социальному контракту

В регионе более тысячи семей получат помощь по социальному контракту

Сегодня, 09:56
Lopatin
В регионе более тысячи семей получат помощь по социальному контракту

В этом году в Волгоградской области более тысячи семей из 21 муниципального образования региона получать помощь на основании социального контракта. На нее теперь могут рассчитывать жители не только сельских территорий, но и городских округов.

Как пояснили в комитете социальной защиты населения, расширен и сам перечень видов помощи, которые предоставляются на основании социального контракта. Если ранее малоимущие могли получить 40 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства или 30 тысяч рублей на развитие предпринимательской деятельности, то сейчас они могут рассчитывать и на выплаты в размере 20 тысяч рублей для профессионального обучения, в размере 10 тысяч рублей на поиск работы (в части оплаты проезда).

Реализация проекта по оказанию социальной помощи на основании социального контракта на территории Волгоградской области осуществляется с 2007 года. За это время такой поддержкой воспользовались 5 296 малоимущих семей с детьми из 33 муниципальных районов. В прошлом году социальную помощь получили 905 семей.


Фото: gov.cap.ru
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