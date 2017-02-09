Жителям Приморья «дальневосточные гектары» напомнили ваучеры



После того, как в России наступил последний этап проекта «Дальневосточный гектар», когда участок земли могут заказать все граждане страны, жителям Приморского края это показалось похоже на раздачу ваучеров в 90-е годы. Об этом они пишут на местных форумах и в социальных сетях.



Как сообщает



Многие форумчане твердо верят, что гектар берут исключительно те, кто незнаком или забыл про ваучеры. И считают, что больше 90 % участников программы оформляют землю только из-за того, что ее раздают бесплатно, а сами даже не представляют, как осваивать заветный гектар.



Первый этап Закона о «дальневосточном гектаре» стартовал 1 июня 2016 года. Тогда на землю могли претендовать местные жители в отдельных муниципальных образованиях. С 1 октября дальневосточники могли подать заявку на участок на всей территории субъекта, в котором они зарегистрированы. А с 1 февраля 2017 года заявку на получение бесплатного участка могут подать все граждане России.



Фото: anews.com После того, как в России наступил последний этап проекта «Дальневосточный гектар», когда участок земли могут заказать все граждане страны, жителям Приморского края это показалось похоже на раздачу ваучеров в 90-е годы. Об этом они пишут на местных форумах и в социальных сетях.Как сообщает РИА «Восток-Медиа» , львиная доля пользователей уверена, что жители западной России вряд ли поедут на Дальний Восток за землей, ведь и свои не особо разбирают бесплатную землю. Многих приморцев останавливает отсутствие свободного времени и возможностей вкладывать в землю. Чтобы освоить этот пресловутый гектар, нужны вложения - и не малые, и не только на первых порах. Один из пользователей, например, считает, что если и брать его, то только под производство или под другие виды деятельности, но не под сельхозработы.Многие форумчане твердо верят, что гектар берут исключительно те, кто незнаком или забыл про ваучеры. И считают, что больше 90 % участников программы оформляют землю только из-за того, что ее раздают бесплатно, а сами даже не представляют, как осваивать заветный гектар.Первый этап Закона о «дальневосточном гектаре» стартовал 1 июня 2016 года. Тогда на землю могли претендовать местные жители в отдельных муниципальных образованиях. С 1 октября дальневосточники могли подать заявку на участок на всей территории субъекта, в котором они зарегистрированы. А с 1 февраля 2017 года заявку на получение бесплатного участка могут подать все граждане России.



