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» » Жителям Приморья «дальневосточные гектары» напомнили ваучеры

Жителям Приморья «дальневосточные гектары» напомнили ваучеры

Сегодня, 11:16
Lopatin
Жителям Приморья «дальневосточные гектары» напомнили ваучеры

После того, как в России наступил последний этап проекта «Дальневосточный гектар», когда участок земли могут заказать все граждане страны, жителям Приморского края это показалось похоже на раздачу ваучеров в 90-е годы. Об этом они пишут на местных форумах и в социальных сетях.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», львиная доля пользователей уверена, что жители западной России вряд ли поедут на Дальний Восток за землей, ведь и свои не особо разбирают бесплатную землю. Многих приморцев останавливает отсутствие свободного времени и возможностей вкладывать в землю. Чтобы освоить этот пресловутый гектар, нужны вложения - и не малые, и не только на первых порах. Один из пользователей, например, считает, что если и брать его, то только под производство или под другие виды деятельности, но не под сельхозработы.

Многие форумчане твердо верят, что гектар берут исключительно те, кто незнаком или забыл про ваучеры. И считают, что больше 90 % участников программы оформляют землю только из-за того, что ее раздают бесплатно, а сами даже не представляют, как осваивать заветный гектар.

Первый этап Закона о «дальневосточном гектаре» стартовал 1 июня 2016 года. Тогда на землю могли претендовать местные жители в отдельных муниципальных образованиях. С 1 октября дальневосточники могли подать заявку на участок на всей территории субъекта, в котором они зарегистрированы. А с 1 февраля 2017 года заявку на получение бесплатного участка могут подать все граждане России.

Фото: anews.com
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