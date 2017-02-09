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» » Госдуме рекомендовали ввести штраф до 5 тысяч за проезд по газонам

Госдуме рекомендовали ввести штраф до 5 тысяч за проезд по газонам

Сегодня, 12:27
Lopatin
Госдуме рекомендовали ввести штраф до 5 тысяч за проезд по газонам

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах в размере до 5 тысяч рублей за проезд и парковку на газонах. Инициатива была внесена на рассмотрение законодательным собранием Свердловской области, передает сегодня ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и дополнить его новой статьей «Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка механических транспортных средств на газонах или других озелененных территориях». Она предусматривает административную ответственность за эти правонарушения в виде штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

В пояснительной записке разработчики указывают, что на федеральном уровне ответственности за проезд и парковку на газонах не предусмотрено. Между тем, по мнению авторов, «большое значение для экологической обстановки в современных городах и других населенных пунктах имеет состояние их озелененных территорий».

Фото: mos.ru
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