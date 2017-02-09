Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев



В Волгограде продолжается реорганизация транспортной системы города. Напомним, что по замыслу ее разработчиков основным видом городского транспорта в областном центре станут трамваи и троллейбусы, а также автобусы большой и средней вместимости. А вот маршрутки с улиц областного центра должны практически исчезнуть.



Как заявляют городские власти, новая схема упорядочит работу всех перевозчиков, в том числе, и муниципальных, исключит дублирование маршрутов. При этом мэрия намерена обеспечить высокую доступность всех видов транспорта для жителей и гостей Волгограда.



Однако учитывается ли при транспортной реформе мнение самих горожан? Данных по опросам волгоградцев журналисты агентства «НовостиВолгограда.ру» на официальных ресурсах не нашли, поэтому сами провели несколько часов на остановках города и поинтересовались у жителей, нравится ли им перспектива сокращения десятков маршрутов.







На удивление все респонденты оказались в курсе модернизации транспортной схемы Волгограда. Мнения горожан о новой транспортной схеме и методах ее реализации разделились.



Естественно, тех, кто сейчас активно пользуется микроавтобусами, такой подход не радует. Люди говорят об удобстве маршруток с точки зрения их маневренности, скорости перемещения, наличия большего числа остановок. Так студентка из Волжского Алина Седых пожаловалась, что ей придется ходить два лишних микрорайона до автобусной остановки, тогда как до маршрутки сейчас она доходит за 5 минут.





Алина Седых



Светлана Киселева уже много лет пользуется маршруткой №46, доезжая до улицы Комарова. Сегодня она беспокоится, что маршрутки уберут, а автобусы в эти кварталы ходить не будет.





Светлана Киселева



А вот Людмила Варламова маршруткам предпочитает электротранспорт, поскольку ей выгодно покупать проездной, да и ходит он по расписанию. Она пользуется преимущественно троллейбусами, к этому приучает и маленькую дочку. Людмила уверена, что электротранспорт самый надежный, а в маршрутках всегда тесно.





Людмила Варламова



Многие волгоградцы, например, Виктор Лычагин усматривают в борьбе маршруток и автобусов простую конкурентную борьбу. Наш собеседник выразил надежду, что новая схема положит конец «внутритранспортным» разборкам и позволит навести порядок в системе пассажирских перевозок областного центра.





Виктор Лычагин



Фото: Novostivolgograda.ru продолжается реорганизация транспортной системы города. Напомним, что по замыслу ее разработчиков основным видом городского транспорта в областном центре станут трамваи и троллейбусы, а также автобусы большой и средней вместимости. А вот маршрутки с улиц областного центра должны практически исчезнуть.Как заявляют городские власти, новая схема упорядочит работу всех перевозчиков, в том числе, и муниципальных, исключит дублирование маршрутов. При этом мэрия намерена обеспечить высокую доступность всех видов транспорта для жителей и гостей Волгограда.Однако учитывается ли при транспортной реформе мнение самих горожан? Данных по опросам волгоградцев журналисты агентствана официальных ресурсах не нашли, поэтому сами провели несколько часов на остановках города и поинтересовались у жителей, нравится ли им перспектива сокращения десятков маршрутов.На удивление все респонденты оказались в курсе модернизации транспортной схемы Волгограда. Мнения горожан о новой транспортной схеме и методах ее реализации разделились.Естественно, тех, кто сейчас активно пользуется микроавтобусами, такой подход не радует. Люди говорят об удобстве маршруток с точки зрения их маневренности, скорости перемещения, наличия большего числа остановок. Так студентка из Волжскогопожаловалась, что ей придется ходить два лишних микрорайона до автобусной остановки, тогда как до маршрутки сейчас она доходит за 5 минут.уже много лет пользуется маршруткой, доезжая до улицы Комарова. Сегодня она беспокоится, что маршрутки уберут, а автобусы в эти кварталы ходить не будет.А вотмаршруткам предпочитает электротранспорт, поскольку ей выгодно покупать проездной, да и ходит он по расписанию. Она пользуется преимущественно троллейбусами, к этому приучает и маленькую дочку. Людмила уверена, что электротранспорт самый надежный, а в маршрутках всегда тесно.Многие волгоградцы, например,усматривают в борьбе маршруток и автобусов простую конкурентную борьбу. Наш собеседник выразил надежду, что новая схема положит конецразборкам и позволит навести порядок в системе пассажирских перевозок областного центра.



