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НовостиВолгограда.ру » Общество » На «Красном Октябре» помешали работать инспектору Росприроднадзора
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18:16
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
Видео было опубликовано на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter. Француз сначала отказался пожать руку российскому биатлонисту, когда тот подошел к нему, а затем демонстративно ...
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
Великобритания подняла сегодня в воздух истребители Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства.
РФ и Турция усовершенствуют механизм согласования действий в Сирии
Россия и Турция экстренно усовершенствуют механизм согласований действий по борьбе с терроризмом в Сирии после непреднамеренного удара ВКС РФ по турецким военным. Об этом заявил после оперативного ...