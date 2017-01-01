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» » На «Красном Октябре» помешали работать инспектору Росприроднадзора

На «Красном Октябре» помешали работать инспектору Росприроднадзора

Сегодня, 19:02
Lopatin
На «Красном Октябре» помешали работать инспектору РосприроднадзораВ четверг, 9 февраля, мировой суд участка №103 Краснооктябрьского района привлек к административной ответственности АО «ВМК «Красный Октябрь» за препятствование в проведении законной проверки инспектором Росприроднадзора.

Как рассказали в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, плановая проверка проводилась на предприятии в декабре 2016 года. Представители предприятия тогда запретили госинспектору делать фотосъемку для фиксации нарушений.

За это суд оштрафовал «Красный Октябрь» на 5 тысяч рублей.


Фото: NewDay.one
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