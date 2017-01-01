На «Красном Октябре» помешали работать инспектору Росприроднадзора



Как рассказали в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, плановая проверка проводилась на предприятии в декабре 2016 года. Представители предприятия тогда запретили госинспектору делать фотосъемку для фиксации нарушений.



За это суд оштрафовал «Красный Октябрь» на 5 тысяч рублей.





Фото: NewDay.one В четверг, 9 февраля, мировой суд участка №103 Краснооктябрьского района привлек к административной ответственности АО «ВМК «Красный Октябрь» за препятствование в проведении законной проверки инспектором Росприроднадзора.Как рассказали в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, плановая проверка проводилась на предприятии в декабре 2016 года. Представители предприятия тогда запретили госинспектору делать фотосъемку для фиксации нарушений.За это суд оштрафовал «Красный Октябрь» на 5 тысяч рублей.



