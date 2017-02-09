За появление на рабочем месте в пьяном виде и драку с тигром сотрудник Росгосцирка напишет объяснительную

Напомним, ЧП в Волгоградском цирке произошло вечером 30 января. 24-летний сотрудник Росгосцирка, уроженец Ставрополя Алексей Пермяков, который не имел прямого отношения к дрессуре, в пьяном виде зашел в вольер к животным, где находились самец и две самки белого тигра. Животные отреагировали на запах алкоголя крайне агрессивно. Незваный гость получил глубокие раны шеи и спины, а также царапины на груди и руках. Каким-то чудом истекающий кровью мужчина успел ретироваться. Уже за пределами вольера он потерял сознание от болевого шока. На место срочно прибыли медики, которые госпитализировали раненого в реанимацию 25-й городской больницы. За полторы недели раны у Алексея Пермякова затянулись, хотя не все швы еще сняты. Через несколько дней его планируют перевести на амбулаторное лечение.

Результатом такого громкого инцидента в цирке могло стать возбуждение уголовного дела, будь травмы пострадавшего чуть серьезнее, прокомментировали агентству «Новости Волгограда» в правоохранительных органах. Сейчас же уже понятно, что эта история получит продолжение в плоскости не уголовного кодекса, а трудового. В данном случае налицо нарушение дисциплины работником Росгосцирка. А значит, за свой проступок Пермяков будет обязан написать объяснительную, изучив которую, работодатель в лице Росгосцирка и примет решение о дальнейшей судьбе своего сотрудника Напомним, ЧП в Волгоградском цирке произошло вечером 30 января. 24-летний сотрудник Росгосцирка, уроженец Ставрополя Алексей Пермяков, который не имел прямого отношения к дрессуре, в пьяном виде зашел в вольер к животным, где находились самец и две самки белого тигра. Животные отреагировали на запах алкоголя крайне агрессивно. Незваный гость получил глубокие раны шеи и спины, а также царапины на груди и руках. Каким-то чудом истекающий кровью мужчина успел ретироваться. Уже за пределами вольера он потерял сознание от болевого шока. На место срочно прибыли медики, которые госпитализировали раненого в реанимацию 25-й городской больницы. За полторы недели раны у Алексея Пермякова затянулись, хотя не все швы еще сняты. Через несколько дней его планируют перевести на амбулаторное лечение.Результатом такого громкого инцидента в цирке могло стать возбуждение уголовного дела, будь травмы пострадавшего чуть серьезнее, прокомментировали агентству «Новости Волгограда» в правоохранительных органах. Сейчас же уже понятно, что эта история получит продолжение в плоскости не уголовного кодекса, а трудового. В данном случае налицо нарушение дисциплины работником Росгосцирка. А значит, за свой проступок Пермяков будет обязан написать объяснительную, изучив которую, работодатель в лице Росгосцирка и примет решение о дальнейшей судьбе своего сотрудника



