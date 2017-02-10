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» » Волжан приглаcили на масштабный флешмоб «Сердце города»

Волжан приглаcили на масштабный флешмоб «Сердце города»

Сегодня, 10:28
Lopatin
Волжан приглаcили на масштабный флешмоб «Сердце города»

В воскресенье, 12 февраля, молодежная администрация Волжского проведет масштабный флэшмоб под названием «Сердце города». Акция, посвященная Дню всех влюбленных, начнется в 19 часов на площади Ленина.

Организаторы мероприятия планируют собрать более 300 человек, которые встанут в форме большого сердца и подсветят его фонариками мобильных телефонов. Сверху эту акцию будет снимать квадрокоптер.

Члены молодежной администрации приглашают всех на площадь Ленина, чтобы заявить о Волжском на всю страну и дать старт волне флэшмобов влюбленных.
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