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Волжан приглаcили на масштабный флешмоб «Сердце города»
Сегодня, 10:28
В воскресенье, 12 февраля, молодежная администрация Волжского проведет масштабный флэшмоб под названием «Сердце города». Акция, посвященная Дню всех влюбленных, начнется в 19 часов на площади Ленина.
Организаторы мероприятия планируют собрать более 300 человек, которые встанут в форме большого сердца и подсветят его фонариками мобильных телефонов. Сверху эту акцию будет снимать квадрокоптер.
Члены молодежной администрации приглашают всех на площадь Ленина, чтобы заявить о Волжском на всю страну и дать старт волне флэшмобов влюбленных.
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