Волжан приглаcили на масштабный флешмоб «Сердце города»



В воскресенье, 12 февраля, молодежная администрация Волжского проведет масштабный флэшмоб под названием «Сердце города». Акция, посвященная Дню всех влюбленных, начнется в 19 часов на площади Ленина.



Организаторы мероприятия планируют собрать более 300 человек, которые встанут в форме большого сердца и подсветят его фонариками мобильных телефонов. Сверху эту акцию будет снимать квадрокоптер.



Члены молодежной администрации приглашают всех на площадь Ленина, чтобы заявить о Волжском на всю страну и дать старт волне флэшмобов влюбленных. В воскресенье, 12 февраля, молодежная администрация Волжского проведет масштабный флэшмоб под названием «Сердце города». Акция, посвященная Дню всех влюбленных, начнется в 19 часов на площади Ленина.Организаторы мероприятия планируют собрать более 300 человек, которые встанут в форме большого сердца и подсветят его фонариками мобильных телефонов. Сверху эту акцию будет снимать квадрокоптер.Члены молодежной администрации приглашают всех на площадь Ленина, чтобы заявить о Волжском на всю страну и дать старт волне флэшмобов влюбленных.



