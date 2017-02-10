ПФР посчитал в Волгоградской области пенсионеров-долгожителей



По данным на февраль этого года, в Волгоградской области проживает 778 тысяч пенсионеров, что составляет 31% от общей численности населения региона. Большинство из них являются получателями страховой пенсии по старости.



«Удельный вес мужчин и женщин в общей численности пенсионеров составляет 33% и 67% соответственно. Численность женщин-пенсионеров превышает на 260 тысяч человек над численностью мужчин-пенсионеров», – сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» и.о. руководителя пресс-службы Отделения ПФР Юрий Антонов.



По его словам, доля пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше составляет 11,1%, или 85 тысяч человек. При этом 77% из них – женщины. А 120 жителей Волгоградской области в этом году уже перешагнули 100-летний юбилей.



Фото: borovichionline.ru По данным на февраль этого года, в Волгоградской области проживает 778 тысяч пенсионеров, что составляет 31% от общей численности населения региона. Большинство из них являются получателями страховой пенсии по старости.«Удельный вес мужчин и женщин в общей численности пенсионеров составляет 33% и 67% соответственно. Численность женщин-пенсионеров превышает на 260 тысяч человек над численностью мужчин-пенсионеров», – сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» и.о. руководителя пресс-службы Отделения ПФР Юрий Антонов.По его словам, доля пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше составляет 11,1%, или 85 тысяч человек. При этом 77% из них – женщины. А 120 жителей Волгоградской области в этом году уже перешагнули 100-летний юбилей.



