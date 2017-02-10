В Камышине полиция ликвидирует опасные ледяные горки



С 8 по 15 февраля в Камышинском районе сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Безопасная горка». В эти дни полицейские займутся выявлением ледяных горок и снежных склонов вблизи дорог. В наиболее опасных местах будет установлено ограждение.



Как сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский», мероприятие проводится в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Сейчас полицейские хотят предупредить дорожные происшествия, связанных с катанием детей на горках и снежных склонах, которые находятся в непосредственной близости от проезжей части.



Фото: 34355.ru в Камышинском районе сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие. В эти дни полицейские займутся выявлением ледяных горок и снежных склонов вблизи дорог. В наиболее опасных местах будет установлено ограждение.Как сообщили в межмуниципальном отделе, мероприятие проводится в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Сейчас полицейские хотят предупредить дорожные происшествия, связанных с катанием детей на горках и снежных склонах, которые находятся в непосредственной близости от проезжей части.



