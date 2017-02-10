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» » В Камышине полиция ликвидирует опасные ледяные горки

В Камышине полиция ликвидирует опасные ледяные горки

Сегодня, 11:51
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В Камышине полиция ликвидирует опасные ледяные горки

С 8 по 15 февраля в Камышинском районе сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Безопасная горка». В эти дни полицейские займутся выявлением ледяных горок и снежных склонов вблизи дорог. В наиболее опасных местах будет установлено ограждение.

Как сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский», мероприятие проводится в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Сейчас полицейские хотят предупредить дорожные происшествия, связанных с катанием детей на горках и снежных склонах, которые находятся в непосредственной близости от проезжей части.

Фото: 34355.ru
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