На «дальневосточные гектары» больше всех претендуют жители Приморья Около 58 тысяч заявок всего поступило от жителей России на получение бесплатного участка земли с начала действия закона о «дальневосточном гектаре», сообщили в пятницу в пресс-службе Минвостокразвития.



«По последним данным, с 1 февраля на третьем этапе программы «дальневосточный гектар» на сегодня подано свыше 21,6 тысячи заявок из всех 85 регионов Российской Федерации. За весь период программы от граждан России поступило почти 58 тысяч заявлений», — говорится в сообщении.



По данным министерства, с начала месяца поступило почти 4 тысячи заявлений от приморцев. Хабаровчане подали свыше 1,7 тысячи заявок. Из Москвы и Московской области пришло более 1 тысячи заявлений, из Республики Саха (Якутия) — свыше 800 заявлений. В Сахалинской области подано 530 заявлений. Свыше 320 заявок прислали петербуржцы. Почти 300 заявлений поступило из Амурской области. Более 200 заявок поступило из Свердловской области, Камчатки и Краснодарского края.



Напомним, первый этап Закона о «дальневосточном гектаре» стартовал 1 июня 2016 года. Тогда на землю могли претендовать местные жители в отдельных муниципальных образованиях. С 1 октября дальневосточники могли подать заявку на участок на всей территории субъекта, в котором они зарегистрированы. А с 1 февраля 2017 года заявку на получение бесплатного участка могут подать все граждане России. Участок предоставляется на 5 лет. Потом при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.





Фото: rg.ru Около 58 тысяч заявок всего поступило от жителей России на получение бесплатного участка земли с начала действия закона о «дальневосточном гектаре», сообщили в пятницу в пресс-службе Минвостокразвития.«По последним данным, с 1 февраля на третьем этапе программы «дальневосточный гектар» на сегодня подано свыше 21,6 тысячи заявок из всех 85 регионов Российской Федерации. За весь период программы от граждан России поступило почти 58 тысяч заявлений», — говорится в сообщении.По данным министерства, с начала месяца поступило почти 4 тысячи заявлений от приморцев. Хабаровчане подали свыше 1,7 тысячи заявок. Из Москвы и Московской области пришло более 1 тысячи заявлений, из Республики Саха (Якутия) — свыше 800 заявлений. В Сахалинской области подано 530 заявлений. Свыше 320 заявок прислали петербуржцы. Почти 300 заявлений поступило из Амурской области. Более 200 заявок поступило из Свердловской области, Камчатки и Краснодарского края.Напомним, первый этап Закона о «дальневосточном гектаре» стартовал 1 июня 2016 года. Тогда на землю могли претендовать местные жители в отдельных муниципальных образованиях. С 1 октября дальневосточники могли подать заявку на участок на всей территории субъекта, в котором они зарегистрированы. А с 1 февраля 2017 года заявку на получение бесплатного участка могут подать все граждане России. Участок предоставляется на 5 лет. Потом при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.



