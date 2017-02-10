Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

Авиакомпания «Победа» разрешила менять маршрут и дату вылета за доплату

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

» » На «дальневосточные гектары» больше всех претендуют жители Приморья

На «дальневосточные гектары» больше всех претендуют жители Приморья

Сегодня, 16:32
Lopatin
На «дальневосточные гектары» больше всех претендуют жители ПриморьяОколо 58 тысяч заявок всего поступило от жителей России на получение бесплатного участка земли с начала действия закона о «дальневосточном гектаре», сообщили в пятницу в пресс-службе Минвостокразвития.

«По последним данным, с 1 февраля на третьем этапе программы «дальневосточный гектар» на сегодня подано свыше 21,6 тысячи заявок из всех 85 регионов Российской Федерации. За весь период программы от граждан России поступило почти 58 тысяч заявлений», — говорится в сообщении.

По данным министерства, с начала месяца поступило почти 4 тысячи заявлений от приморцев. Хабаровчане подали свыше 1,7 тысячи заявок. Из Москвы и Московской области пришло более 1 тысячи заявлений, из Республики Саха (Якутия) — свыше 800 заявлений. В Сахалинской области подано 530 заявлений. Свыше 320 заявок прислали петербуржцы. Почти 300 заявлений поступило из Амурской области. Более 200 заявок поступило из Свердловской области, Камчатки и Краснодарского края.

Напомним, первый этап Закона о «дальневосточном гектаре» стартовал 1 июня 2016 года. Тогда на землю могли претендовать местные жители в отдельных муниципальных образованиях. С 1 октября дальневосточники могли подать заявку на участок на всей территории субъекта, в котором они зарегистрированы. А с 1 февраля 2017 года заявку на получение бесплатного участка могут подать все граждане России. Участок предоставляется на 5 лет. Потом при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.


Фото: rg.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Жителям Приморья «дальневосточные гектары» напомнили ваучеры

С 1 февраля россияне могут получить участок земли на Дальнем Востоке

В МФЦ региона начали принимать заявки на «дальневосточный гектар»

Служба по защите прав потребителей рассмотрела 10,5 тысяч обращений волгоградцев за текущий год

Земельные участки многодетные семьи начнут получать с июля

Более 5 тысяч льготников подали заявления на санаторно-курортное лечение

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги