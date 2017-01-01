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В Волгограде полицейские рассказали родителям об опасных сайтах
Сегодня, 12:33
В волгоградской школе №83 полицейские провели специальное родительское собрание с рассказом о противоправных интернет-сайтах, которые отрицательно влияют на мировоззрение детей и подростков.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних рекомендовали контролировать времяпровождение детей в соцсетях. Полицейские предупредили об опасных сайтах с призывами к суициду, порталах, пропагандирующих употребление и распространение наркотиков, а также дистанционную вербовку дилеров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, полицейские напомнили родителям школьников о необходимости проверять их контакты, чтобы знать с кем они общаются, быть особенно внимательными к появлению новых друзей через интернет-ресурсы и максимально контролировать поведение своих несовершеннолетних детей.
Фото: 34.мвд.рф
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