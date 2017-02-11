В Волгограде дорожный конфликт водителей легковушки и автобуса закончился погромом общественного транспорта

Инцидент произошел сегодня вечером на пересечении улиц Восточно-Казахстанская и 51-ой Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда. Борьба за очередность проезда вылилась в мужское противостояние между водителями автобуса №65 (принадлежит ООО "Волгоградский автобусный парк") и легковушки. Во время дорожных разборок последний покинул автомобиль и в гневе ринулся к автобусу. Спорщиков разделяло стекло с передней водительской стороны, которое водитель «шестерки» сокрушил несколькими ударами кулаком. До межличностного рукоприкладства дело не дошло. Осознав, что дело принимает серьезный оборот, дорожный дебошир ретировался. Пока о его задержании полицейские, которые прибыли на место через считанные минуты, не сообщают. По факту хулиганства проводится проверка. Инцидент произошел сегодня вечером на пересечении улиц Восточно-Казахстанская и 51-ой Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда. Борьба за очередность проезда вылилась в мужское противостояние между водителями автобуса №65 (принадлежит ООО "Волгоградский автобусный парк") и легковушки. Во время дорожных разборок последний покинул автомобиль и в гневе ринулся к автобусу. Спорщиков разделяло стекло с передней водительской стороны, которое водитель «шестерки» сокрушил несколькими ударами кулаком. До межличностного рукоприкладства дело не дошло. Осознав, что дело принимает серьезный оборот, дорожный дебошир ретировался. Пока о его задержании полицейские, которые прибыли на место через считанные минуты, не сообщают. По факту хулиганства проводится проверка.



