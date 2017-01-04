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» » К маю с фасадов домов в Волгограде уберут все огромные баннеры

К маю с фасадов домов в Волгограде уберут все огромные баннеры

Сегодня, 11:56
Lopatin
К маю с фасадов домов в Волгограде уберут все огромные баннерыВ Волгограде продолжаются проверки по соблюдению нового порядка размещения информационных конструкций и вывесок. Он начал действовать с мая прошлого года. Но всем организациям в городе дали время, чтобы устранить нарушения.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, фасады волгоградских домов сегодня оборудованы самыми разнообразными вывесками, светящимися коробами, разноразмерными консолями и баннерами. Все это ухудшает внешний облик зданий и зрительное восприятие городской среды в целом. Потому в мэрии были установлены определенные нормативы, которые должны соблюдать все организации.

«В каждом районе Волгограда проводится по несколько рейдов в неделю, в ходе которых выявляется от 10 до 30 различных несоответствий, - рассказал и. о. председателя комитета по рекламе администрации Волгограда Сергей Прокофьев. - Основные нарушения – полностью заклеенные витрины, огромные баннеры на фасадах, не соответствующее требованиям расположение вывесок и консолей и т.д. Мы постоянно оказываем консультационную помощь предпринимателям, помогая найти оптимальное решение с соблюдением баланса интересов бизнеса и требований закона. При желании предприниматели также могут предложить свои изменения по внешнему виду конструкции – в таком случае к рассмотрению проектов подключаются специалисты департамента по градостроительству и архитектуре. Внешние конструкции, не приведенные в соответствие с правилами, будут демонтированы».

К 1 мая текущего года все информационные конструкции должны быть приведены в соответствие с нормами, напомнили в мэрии Волгограда.


Фото: volgograd.ru
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